La Reforma Electoral no está a negociación, porque sería traicionar a la patria: Ignacio Mier

Staff/RG

La oposición ya traicionó una vez a México, cuando se opuso a la Reforma Eléctrica; afectando a más de 60 millones de hogares mexicanos con tarifas más caras.

No es justo que un maestro gane 8 mil 400 pesos, cuando un consejero recibe más de 400 mil pesos mensuales.

Criticó a presidentes municipales que se comportan como “caciques”

Zacatlán. – Desde este pueblo mágico de la Sierra Norte de Puebla, el Coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, sentenció que el movimiento de la Cuarta Transformación no negociará con la oposición para hacer modificaciones a la Reforma Electoral que se está proponiendo, ya que eso sería ir en contra de los intereses del pueblo de México.

“Las diputadas, los diputados, su coordinador de MORENA, no vamos a negociar nuestros principios, nuestros valores, nuestra dignidad y menos la palabra de México, que voten en contra, pero no vamos a negociar absolutamente nada. La patria no se vende, la patria se defiende, no vamos a estar de rodillas, vamos a actuar con dignidad”, agregó el legislador federal.

“Ya dijo la oposición que va a votar en contra, los que piensan en el pasado me dicen que por qué no negociamos, les damos un consejero y que no bajemos el número de diputados para que voten a favor, pero no lo vamos a hacer porque eso sería ir en contra de los principios de MORENA y de los intereses de los ciudadanos”, apuntó.

Recordó que la oposición ya traicionó a México: “una vez evitaron que la electricidad fuera nuevamente controlada y propiedad de todos los mexicanos, porque ellos quieren que la energía la manejen las empresas extranjeras, todas las empresas que tenían el control en México y ahora lo están padeciendo en Huauchinango”.

Ignacio Mier, puntualizó que la Reforma Electoral que propone el Movimiento de Regeneración Nacional, pretende que el pueblo de México no tenga que estar pagando los sueldos exagerados y ofensivos, que lastima la economía de los mexicanos, por el salario que tienen los consejeros electorales que rebasa los 400 mil pesos, además de todos sus privilegios, que se paga con el dinero del pueblo”.

Detalló que más de 200 funcionarios del INE ganan el doble de lo que se le remunera al presidente, pero los consejeros ganan más de 400 mil pesos y eso implica todos sus privilegios como el dote matrimonial, tienen seguros de vida; si ellos se retiran por haber trabajado como consejeros o como funcionario en 9, 7 o 5 años, reciben un bono de marcha de más de 15 millones de pesos.

Entre la burocracia partidista, los dirigentes, la partidocracia se reparten, entre 100 personas, más de 5 mil millones de pesos. En el pasado, MORENA regresó 800 millones de pesos que le habían asignado y el INE no se los aceptó porque sino los demás partidos tendrían que regresar los otros 4 mil millones de pesos, por eso hoy queremos modificar la ley, detalló Mier Velazco.

“Por eso debemos apoyar la Reforma Electoral; hicieron una marcha porque dicen que al INE no se le toca, pero en realidad lo que quieren es seguir manejando 22 mil millones de pesos”, reflexionó.

En otro sentido, hizo un llamado a los habitantes de Zacatlán, a no dejarse intimidar por la autoridad, ya que los programas sociales son del pueblo de México y no se deben condicionar; la autoridad municipal se comporta como cacique y eso debe ser denunciado por los habitantes para que no se sigan dando esas acciones.