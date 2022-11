Pohema: Una triste realidad o una satisfacción

Por Bayardo Quinto Núñez

Bitácora de Futuro

Por muy dura que

sea, la vida, la historia,

el mundo es real

no se equivoca, orienta.

Sea como sea,

que esté el tiempo

a diario vemos

una película de

enfermedades, muertes,

el nacimiento de un

nuevo ser y un

sinfín de cosas

interesantes protagonistas;

que mejor legado

que vivir, envejecer

y morir.

Por mucho que

hagamos esfuerzos

no existe manera

de evadir la vejez

y la muerte, inclusive,

se puede perder

la vida por cualquier

enfermedad, o accidente.

Somos viajeros

en el tiempo de

día y de noche,

o como la lluvia

que va y viene.

Ante todas estas

realidades muchos

se dedican a leer

la Santa Biblia, pero

no es lo mismo leerla

que sentir la

presencia omnipotente.

“esos” viven engañados,

pretendiendo refugiarse,

usandola como un escudo,

para protegerse

creyendo que con

ello se salvarán,

jamás, al Omnisciente

no se le puede engañar,

el engañado es uno;

la esperanza de la

vida es lo único

que mantiene

en pie, mientras

llega la hora

de partir y dormir

el sueño de los justos,

a los injustos a saber

que les tocará.

La vida es tan breve.

No hay ciencia

que pueda mantener

vivo (a) para eterna

memoria al ser humano,

imposible, quizás alargarla.

No estamos diseñados

para vivir eternamente,

pero existen

razones para tener

esperanza en algo.

Vivir físicamente

para siempre sería

maravilloso, lo único

que podría ser

es que, las buenas

obras que se hacen

abonen para seguir

estando vivo

y que no se te olvide,

después de la muerte

física, miles tras miles

de casos existen

que hicieron

excelentes obras

y son enterrados

en la memoria

de las mentes

y nunca fueron

recordados, quizá a la

muerte de un Obispo.

Es una realidad

de realidades tal vez

para muchos

sea posible, pero

para otros no, que,

desde la predica

de los preceptos

bíblicos Él se tragará

para siempre la muerte.

Sólo hay que esperar.

Ahora somos

Una sombra en

el camino, en,

cualquier instante

o estamos vivos,

enfermos o muertos,

de eso nadie se escapa,

mientras tanto

continuemos haciendo

el bien en obras justas,

así el vientre

del alma tendrá

un bello parto,

el sentimiento bueno,

el malo se aparta.

Acerca del autor Bayardo Quinto Núñez, escritor.