Se alista el congreso para avalar leyes de ingresos de algunos municipios

Jorge Barrientos

El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso local, Jorge Estefan Chidiac confirmó que habrá una doble votación en las Leyes de Ingresos, una para los paquetes de municipios que no solicitaron el DAP y otra para los que sí lo hicieron, como Puebla capital.

Confirmó que hasta ahora se tiene un preliminar de 180 Leyes de Ingresos que llegaron a tiempo y el resto llegará de forma tardía, se desconoce en cuentas si se pidió el cobro del DAP para el 2023.

Dijo que se tienen dos escenarios, el de hacer una votación separada o conjunta, es decir; liberar primero las leyes que no pidieron el DAP, ya que su análisis es más sencillo y a la par continuar con el desahogo de los que sí incorporaron el DAP, porque se tiene que cuidar que se cumpla la formula autorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), más los acuerdos políticos.

“Los municipios que no traigan el DAP se hará un paquete aparte, no hay que contaminar, muchos no lo van a incluir, habrá que revisar quien si trae DAP y cuáles no. Los que no lo pidan será algo más sencillo que revisar. Los que sí, dependen de acuerdos políticos”.

Destacó que el legislativo tendrá que hacer un trabajo minucioso que iniciará a partir de hoy, tomando en cuenta que para el 15 de diciembre se debe conocer que municipios si tendrán DAP y cuáles no.