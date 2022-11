Democracias, Marchas, Pueblo, poder, gobierno

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

EL DOMINGO PASADO, en la marcha ciudadana, hubo una participación de, -no voy a entrar en el juego de las cifras que se dan siempre en eventos de esta naturaleza- abigarrada muchedumbre. Para el próximo domingo 27, el gobierno federal y los gobiernos estatales emergidos del partido en el poder –Morena- han anunciado una marcha y para ello movilizarán a sus grupos del país.

Quienes participaron lo hicieron, muchos, con sus propios recursos. A quienes movilizarán en el evento del día 27, como se acostumbra, en la mayoría de las multitudes que llegarán de los estados, serán transportados en caravanas vehiculares. Dos maneras de caminar por una mejor democracia… ¿Cuántas personas acudirán? Otras abigarradas multitudes llenarán las principales calles y el Zócalo de Ciudad de México y saldrán cifras y cifras para anunciar “nosotros ganamos”…Así se desenvuelve el pueblo, la lucha para avanzar en la democracia y el poder…

EN TANTO SE LLEGA a esa fecha. Hoy se libra una batalla más entre legisladores de Morena y sus adláteres del PT y PVEM contra la Coalición “Va por México”, del PRI-PAN-PRD, que renació y cuyas bancadas en San Lázaro, anunciaron que votarán en contra de la reforma electoral planteada por el Ejecutivo Federal, ya que vulnera la autonomía del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que motivó la protesta ciudadana del domingo anterior en la capital del país y en más de 50 ciudades y capitales de Estados. Los coordinadores parlamentarios de esas bancadas, anunciaron el reencuentro de la coalición y que caminarán juntos en el proceso de renovación de los cuatro consejeros electorales a quienes se les termina su periodo constitucional el próximo año, donde aseveraron que sería un error de Morena, si como revancha política de no lograr la reforma electoral, pretendiera imponer a éstos. Y no faltaron declaraciones del diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, que “advirtió que la vanidad política de la oposición busca impedir que avance una reforma constitucional en materia electoral que represente el clamor de la gente por una democracia menos costosa y una autoridad electoral imparcial”. Y fue con más pues apuntó que por esa vanidad oposicionista no pasa no pasa la reforma electoral, van a implementar un plan B para fortalecer la democracia.

En un comunicado se dijo que de no alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios para aprobar la iniciativa de Reforma Político Electoral, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se implementará el plan B…Miguel Barbosa Huerta, gobernador poblano, hace unos días anunció una gran marcha, cuyo recorrido sería similar al de la jornada del día 13 –del “Gallito” del Paseo Bravo, al Zócalo de la capital- con miles de personas de todo el estado. Al otro día cambió de parecer e informó que unos 15 mil poblanos acudirán el próximo días 27 a la Ciudad de México, a la marcha que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cuarto año de gobierno…sólo un comentario de morenistas que dejaronotros partidos de la izquierda poblana: “craso error…grave error…qué piensan…y votamos por él…por eso nos salimos” …tan…tan..

AGRADEZCO AL PRESIDENTE de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, por el reconocimiento a este “tundemáquina” por más de 50 años de actividades periodísticas También recibieron esta distinción las y los colegas: María de los Ángeles García Solís, Leticia Montagner García; Raúl Torres Salmerón, Gabriel Sánchez Andraca, Alfonso Yáñez Delgado, Luis Alberto González González, Gilberto Cruz Flores, Javier Rodríguez Sánchez, el hombre de la lente Ángel Romero Vidal y post morten para los extintos Mauro González Rivera y Víctor Manuel de la Vega…Ya que hablamos de reconocimientos, el senador poblano, Armenta Mier, entregó uno al ídolo Julio César Chávez por su trayectoria deportiva, su lucha contra las adicciones y por la equidad de género. Expuso que el papel de los legisladores debe incluir la promoción al deporte como una alternativa que fortalece los derechos a la salud y, adicionalmente es una herramienta para la integración familiar y el combate a las adicciones, pues las personas tienen la oportunidad de reactivarse física y mentalmente. La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, y acompañaron al ex campeón de box Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo y de la campeona Jacky Calvo…

PARA ACABAR CON EL tema: Granjas Carroll de México tuvo su reconocimiento por Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial con su Programa “Agricultura Sustentable” que contribuye de manera responsable e innovadora al aprovechamiento de sólidos en el sistema de tratamiento del agua, fertilizante orgánico que beneficia a los agricultores locales. El galardón lo otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEF), en la categoría “Gestión Sostenible del Medio Ambiente”. Las acciones de GCM impactan directamente en el objetivo 12 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, del Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas, entre otras…

POR ALLÁ DE FEBRERO del 23, Agua de Puebla para Todos, anuncia que concluirá la construcción de la Segunda Etapa de la “Nueva Línea de Conducción de Agua Potable de la Zona Sur”, sobre la Vía Atlixcáyotl, en el tramo de vialidad que comprende desde la entrada del fraccionamiento La Vista, hasta las casetas de pago Puebla – Atlixco, obra que beneficiará directamente a unos 16,800 habitantes de ese territorio de la ciudad. Así se reforzará la línea de la Planta Potabilizadora de Agua Sulfurosa, en el sector Paseo del Río. Por los trabajos que se iniciaron el pasado lunes la empresa pide comprensión por las molestias a transeúntes y automovilistas que ocasionarán las obras…eso esperan los habitantes del sur y surponiente… Por cierto, sí ya hizo su pago adelantado, le doy a conocer que este viernes participará en el Primer Sorteo del Pago Anual que se hará a las 13 horas, que tiene las primeras 10 pantallas de 50 pulgadas que serán rifadas, además tendrá oportunidad de participar y ser ganador en los siguientes 2 sorteos de 10 pantallas más, de 50 pulgadas y 10 premios de 30 mil pesos en efectivo cada uno…

A SOÑADO EN CONVERTIRSE en el favorito o el odiado de la lucha libre, el deporte-espectáculo donde el público va a dejar su stress, “enfrentando a los rudos” pues le informo que el domingo 27 a partir de las 9 horas, el cuadrilátero del Gimnasio Miguel Hidalgo, ubicado en Carretera Federal Puebla-Tehuacán 286, Corredor Industrial La Ciénega, recibirá a quienes se interesan en realizar su Examen de Lucha Libre, prueba física y técnica, que les permitirá incursionar como profesionales a esta disciplina una de las más emblemáticas de la cultura mexicana…claro previo un pago de 253.68 pesos. Se contará con la participación de los luchadores: Asturiano, Pegasso, Black Tiger y Loco Max como sinodales… esta convocatoria regresa después de dos años de suspensión a consecuencia de la pandemia; a partir del 16 de noviembre la Coordinación de Regidurías -en 4 Oriente 11- se recibirán los documentos de poblanas y poblanos que deseen hacer el examen, presentando tres fotografías, original y copia de identificación oficial, comprobante de domicilio y acta de nacimiento, sin olvidar el pago de la cuota de recuperación.. pesos… “Feliz Puente Revolucionario”, mañana viernes en Puebla se suspenden las clases escolares por la conmemoración del 112 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la casa de los Hermanos Serdán…Feliz Fin de Semana largo, las actividades se reanudan el martes próximo…Feliz “Buen Fin”, aproveche las ofertas, pero cuide su economía, no agote su crédito, no llene sus tarjetas bancarias ni comerciales…hay inflación y viene más, cuidado…Hasta la próxima…D.M.