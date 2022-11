MLB: Ellos son los ganadores del Bate de Plata 2022

SÉPTIMA ENTRADA

La Major League Baseball (MLB) dio a conocer este jueves a los ganadores del Bate de Plata de la Temporada 2022, premio que reconoce a los mejores ofensivos por posición en la Liga Americana y Nacional

The best with the bats from the American League. Your 2022 AL Silver Slugger winners! pic.twitter.com/eBv7gGgSdQ — MLB (@MLB) November 10, 2022

Este año fueron un total de ocho peloteros latinos los galardonados por Grandes Ligas luego de la votación encabezada por los mánagers y coaches de las diferentes organizaciones.

A diferencia de campañas anteriores, en esta ocasión se incluyó el puesto de utility dentro de las posiciones habituales como lo son primera base, segunda base, tercera base, shortstop, jardines, receptor y bateador designado.

These guys know how to rake. Here are your 2022 NL Silver Slugger winners! pic.twitter.com/J1ZO8LXrsv — MLB (@MLB) November 11, 2022

GANADORES DEL SILVER SLUGGER 2022

LIGA AMERICANA

1B: Nathaniel Lowe (TEX)

2B: José Altuve (HOU)

3B: José Ramírez (CLE)

SS: Xander Bogaerts (BOS)

OF: Aaron Judge (NYY)

OF: Mike Trout (LAA)

OF: Julio Rodríguez (SEA)

C: Alejandro Kirk (TOR)

BD: Yordan Álvarez (HOU)

UT: Luis Arráez (MIN)

LIGA NACIONAL

1B: Paul Goldschmidt (STL)

2B: Jeff McNeil (NYM)

3B: Nolan Arenado (STL)

SS: Trea Turner (LAD)

OF: Mookie Betts (LAD)

OF: Kyle Schwarber (PHI)

OF: Juan Soto (SD)

C: J.T. Realmuto (PHI)

BD: Josh Bell (SD)

UT: Brandon Drury (SD)