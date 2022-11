En debate sobre presupuesto, Lorena Piñón Rivera afirma que la reforma electoral de Morena se encuentra en coma desde que se entregó

Staff/RG

Refiere que no hay condiciones para aceptar una reforma que sea regresiva para la democracia.

“La política no puede hacerse con amarguras y resentimientos”.

Durante la segunda jornada de debates sobre el proyecto de presupuesto de egresos del 2023, la diputada Lorena Piñón Rivera expuso su rechazo por el recorte al Instituto Nacional Electoral e indicó que no existen condiciones algunas para que sea aprobada la iniciativa de reforma electoral impulsada por Morena.

La legisladora veracruzana se refirió a las bancadas que apoyan la desaparición del árbitro electoral: “El hecho de que ustedes estén enojados con los consejeros del INE, no quiere decir que tengan la razón en su reforma electoral. Quieren acabar con nuestra democracia, pero no se puede hacer política con resentimientos o amarguras, por eso la propuesta de reforma presentada por el presidente de la República, no va a pasar en los términos voraces que se han planteado”.

De forma retórica, planteó algunas preguntas para darle énfasis a su rechazo a modificar el INE: “¿Qué implican las reformas propuestas al sistema electoral y cómo afectarían la legitimidad de las elecciones en México? ¿qué probabilidad hay de que el Congreso mexicano apruebe las reformas? ¿saben cuáles son las posibilidades? ¡ninguna!”.

Para finalizar comentó: “Quiero invitarlos a que se sumen a la manifestación que tendremos este fin de semana. La sociedad civil ha convocado a los partidos políticos opositores a que nos sumemos a esta lucha por la democracia y expresar nuestro rechazo a los que quieren transformarse en todo aquello que juraron combatir. Es seguro decir que esta propuesta está en coma desde que llegó. La reforma se parece más a algo sacado del populismo autocrático que a una forma demócrata de ahorrar dinero”.