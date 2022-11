Staff/RG

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de noviembre de 2022.

EXIGIMOS A LOS GOBERNADORES SE OPONGAN AL PRESUPUESTO FEDERAL POR NO RESPONDER A PRIORIDADES DE LOS MEXICANOS: RUBÉN MOREIRA

• Los 69 diputados federales del PRI han participado en las Asambleas para la Defensa de la Economía Familiar, que se han llevado a cabo, de manera presencial y vía digital, en los estados de la República.

• Los legisladores priistas presentarán en reservas, en la discusión del dictamen del PPEF 2023, los interés expresados por los mexicanos.

Debemos exigir a los gobernadores y presidentes municipales que se opongan al Proyecto de Presupuesto Federal (PPEF) 2023 y que reclamen lo que sus estados se merecen, afirmó Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI).

Lo anterior, al participar durante toda la semana en diversas Asambleas para la Defensa de la Economía Familiar, que se han llevado a cabo, de manera presencial y vía digital, en los estados de la República, con la participación de los 69 diputados federales del PRI y las dirigencias de los Comités Directivos Estatales y Municipales, así como con representantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Estos eventos, realizados por instrucción del presidente de este instituto político, Alejandro Moreno, y el apoyo de la secretaria General, Carolina Viggiano, con la exposición de expertos como Mario Di Constanzo y Francisco Lezama, buscan explicar cómo están, en el Paquete Económico, los temas presupuestales y conocer de manera exacta en que quiere la gente que se invierta en sus localidades, para de manera precisa presentar las reservas durante la discusión del Dictamen del PPEF 2023, en el Pleno del recinto legislativo de San Lázaro.

El legislador priista explicó que la semana que está por iniciar se votará el destino que tomará el dinero de los mexicanos; pero, precisó que para la mayoría de los estados no hay recursos para infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, obras educativas, para proyectos del IMSS y del ISSSTE, no hay un peso para pueblos mágicos, salud, o seguridad, situación que no sucede en las entidades de Tabasco y Quintana Roo, por los proyectos del Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

Ejemplificó que en Coahuila hay un gasto de cien mil millones de pesos, mientras que para el tren maya son 150 mil millones de pesos, aun cuando esta entidad es el segundo exportador del país.

“Esa es la realidad de México, a los grandes motores del país, como Nuevo León y Coahuila, que requieren recursos para seguir produciendo y servir a los mexicanos, no se les da inversión”, destacó el exgobernador coahuilense.

Lamentó que en la agenda de los medios de comunicación no haya el interés que debiera por el tema presupuestal, cuando debería ser el centro de atención, porque las políticas públicas y la solución de las necesidades de los mexicanos se sustentan en el dinero.

Para los diputados federales del PRI es importante que antes de que inicie la discusión, que los mexicanos sepan quienes están a su favor y quienes limitan los recursos, que solo se reflejan en cantidades onerosas en los programas insignia del grupo mayoritario de la Cuarta Transformación.

Reiteraron que mientras Morena no modifique el proyecto, la bancada tricolor votará en contra, porque no están de acuerdo que por cuarto año consecutivo el Gobierno federal repercuta con el presupuesto en programas de salud, educación, empleo, e infraestructura, así como en las necesidades de las mujeres, la niñez y la adolescencia, y en las personas con discapacidad.