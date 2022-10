“Una mujer puede creer y aspirar a ser gobernadora e incluso presidenta de la República”: Claudia Sheinbaum

Jorge Barrientos

Durante su visita a Puebla, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su conferencia denominada “Experiencias Exitosas de Gobierno”, dijo que México atraviesa por un momento importante en la consolidación de la igualdad de género y una mujer puede creer y aspirar a ser gobernadora e incluso presidenta de la República.

Enfatizó que el género femenino está conquistando más espacios en la administración pública y los lugares importantes en donde se toman las decisiones y la muestra son las nueve gubernaturas encabezadas por mujeres.

“Las mujeres como los hombres tenemos derecho a la igualdad, por eso las mujeres, las niñas que hoy ven una gobernadora ven que es factible ser una gobernadora, que es posible ser ingeniera, ser abogada, ser astronauta, que es posible ser diputada, ser gobernadora y también es posible ser presidenta de la República, que viva Puebla”.

Ante un centro expositor repleto, la militante del partido lopezobradorista, llamó a los presidentes municipales de Puebla emanados de esta fuerza política a ser congruentes con los principios de la Cuarta Transformación.

Precisó que el poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, y cualquier presidente municipal, presidenta municipal, diputado, diputada, regidor, regidora, gobernador, gobernadora no es de la Cuarta Transformación si no asume que el poder es para servir al pueblo, si no asume que ser servidor público quiere decir justamente eso “servir al pueblo de México”, no servirse para su propio bienestar o su propio fin.