Pee Wee platica sobre su personaje Cornelio en “¿Quién es la Máscara?”

El famoso cantante tuvo que revelar su identidad el domingo pasado

Por Mino D’Blanc

En la emisión de “¿Quién es la Máscara” del domingo pasado, Pee Wee fue uno de los artistas que tuvo que descubrir su identidad tras el personaje en el que estaba metido que fue Cornelio.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de TelevisaUnivisión.

MD’B: Le diste vida a Cornelio en “¿Quién es la Máscara?”. ¿Qué le aprendiste?

PW: Nunca había hecho algo como esto, honestamente es mi primera vez y aprendí que posiblemente en el futuro pueda hacer algún tipo de doblaje porque descubrí que puedo hacer diferentes voces, entonces me interesa mucho esa parte. Nos divertimos muchísimo; la neta es que fue una gran experiencia, desafortunadamente siento que salimos muy temprano porque el personaje podía dar mucho más, pero así es esto, a veces pierdes y a veces ganas.

MD’B: ¿Qué fue lo más difícil para ti haciendo el personaje de Cornelio?

PW: Lo más difícil fue la parte de que el personaje eran muy rígido y yo soy totalmente lo opuesto; yo brinco, corro, salto en el escenario, me muevo, bailo y como la postura del elote era muy rígida, yo podía estar a mil por hora moviéndome adentro y el personaje por fuera no se veía que estaba bailando mucho, entonces en esa parte fue un poco complicado.

MD’B: ¿Qué tan difícil se te hizo poder moverte, cantar y proyectar la voz estando dentro de la botarga?

PW: La respiración sí fue complicada, caliente. Aunque tengamos un ventilador, no había mucho aire. La parte de arriba del personaje de Cornelio era muy pesada para la estructura de los ganchos que tenía adentro, entonces eso sí fue muy complicado. En uno de los ensayos generales de hecho hasta se rompieron los ganchos de adentro y casi casi se me cae la cabeza. Fue más complicado de lo que yo me imaginaba, pero nos divertimos e hicimos lo mejor que pudimos. De hecho en la grabación alguno de los que participaron se desmayó después del performance, entonces sí es complicado, no es tan fácil como se puede uno imaginar.

MD’B: ¿Las canciones quién las eligió?

PW: Entre todos. Hicimos como una especie de análisis de cuáles canciones podían estar padres para presentar y entre todos las elegimos, en equipo.

MD’B: En el programa del domingo interpretaste “Taxi”. Te escuché en un tono mucho más agudo del que generalmente cantas, al grado de que confundiste a los jueces. ¿Qué fue lo más difícil de interpretar esta canción?

PW: Sí, esa fue la idea. Yo creo que la gente que me ubica, que conoce, me conoce justo así, cantando, entonces la tesitura, el color, la tonalidad, la forma en que un cantante pronuncia las palabras, todo eso tiene que ver con el reconocimiento auditivo a la hora de escuchar a un cantante, entonces yo intenté cambiar un poquito todo eso, o sea (habla como el personaje) “la forma en que estaba cantando y pronunciando… tú sabes” para que no se dieran cuenta y por esa parte me voy contento, porque ninguno de los jueces tenía la mínima idea de quién era, o sea, el simple hecho de ver la reacción de todos, especialmente la de Galilea fue padre.

MD’B: ¿Esperabas salir este domingo o pensaste que ibas a seguir?

PW: No, para nada; yo tenía toda la buena vibra y todas las esperanzas de seguir y sobre todo porque sentía que el personaje tenía para mí mucho más. El simple hecho de verle la cara, la sonrisa, los ojos, tenía mucho carisma el Cornelio, pero como mencioné hace un rato, a veces pierdes, a veces ganas y tienes que saber aceptar ambos.

MD’B: ¿A quién vez como campeón, ya que saliste? ¿Quién te gustaría que ganara?

PW: Sí está complicado, pero vamos a ver. Yo voy a estar muy atento de a ver quién va a salir triunfando. No podría decirte ahora si tengo un preferido o no.

MD’B: ¿A ti te impusieron el personaje de Cornelio o tú lo elegiste?

PW: Nos dieron a elegir entre dos personajes y la verdad yo me sentí un poco más cómodo e identificado con Cornelio, entonces por eso lo elegí.

MD’B: ¿Qué otro personaje hubieras podido hacer?

PW: Era un monstruo. Se me olvida el nombre, pero era un monstruo.

MD’B: ¿Cómo cierras el año 2022?

PW: Bien. Vienen dos presentaciones del “2000 Pop Tour”; vamos a estar en Monterrey el 4 de noviembre y el 17 vamos a estar aquí en la Ciudad de México en la Arena y obviamente metido al cien por ciento en el estudio, dándole con todo a esta nueva producción de una gira que estoy preparando para el 2023 en la que voy a incluir todos los hits, todos los éxitos de estos 20 años de mi carrera incluyendo otras canciones que no necesariamente son mías, que voy a hacer como una especie de covers.

MD’B: ¿Cómo inicias el 2023?

PW: Dándole con todo a esta nueva gira que quiero llevarla por todo el mundo, Sudamérica, México, Estados Unidos, tenemos planes de andar por todos lados.