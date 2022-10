Alito Moreno y Rubén Moreira abren la puerta a la reforma electoral amlista y se niegan a garantizar que no haya cambio de consejeros

Staff/RG

Entrevista conjunta del Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira Valdez, y el diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas, con representantes de medios de comunicación, el martes 25 de octubre de 2022.

PREGUNTA.- ¿Este grupo de 21 legisladores es lo que va a ser el conjunto de todas las iniciativas para ver las coincidencias?

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Sin duda alguna va a ser el grupo, pero ya saben que nosotros aquí estamos ordenados, ya dio la posición nuestro partido, pero aquí nuestro coordinador les va a decir, se ha integrado.

PREGUNTA.- ¿Va a haber voto ponderado en el grupo?

PREGUNTA.- ¿O cómo será integrada…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ya tomó la determinación la Junta que es voto ponderado (….) la integración del grupo, y luego ya vemos cómo van a hacer ellos todo el trabajo.

PREGUNTA.- ¿Cuántos por partido de estos 21?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Estamos hablando de tres por partido.

PREGUNTA.- Tres por partido, ¿y va a buscar las coincidencias y las diferencias este grupo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Tienen que presentarnos un proyecto de cómo van a sistematizar todas estas iniciativas, porque son 150, si cuentas unas y otras, más lo que caiga ahora en adelante, y luego vamos a ver qué sucede.

PREGUNTA.- ¿Cuándo deberá de estar conformado ya?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Hay instrucciones de que ya se haga.

PREGUNTA.- Alito, cuando mencionas que no van a dañar al INE y al TRIFE ¿qué es lo que no están dispuestos a aceptar de la propuesta del Ejecutivo? Porque el Ejecutivo tiene muchas cosas, el cambio de elección de consejeros, la desaparición del INE, las elecciones de diputados por planillas ¿qué es lo que no quieren de esta iniciativa?

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Aquí, tres cosas claras de lo que dijimos, yo creo que es importante, como lo ha señalado nuestro coordinador y la posición que dieron los grupos parlamentarios, está claro que nosotros jamás -siempre vamos a fortalecer el sistema democrático- jamás votaríamos una reforma que atente contra el INE y contra el Tribunal Federal Electoral, está claro. Contesto tu pregunta.

Nosotros apoyaríamos al INE…

PREGUNTA.- ¿…?

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Claro, siempre totalmente, apoyo total al INE y al Tribunal. La elección de los consejeros, que había una propuesta ahí que se hiciera por voto, pues eso sabes, porque tú me lo estás preguntando, que jamás se transitaría con ese tema.

Y obviamente lo que nosotros queremos construir es una propuesta sólida, escuchar qué traen, el PRI no trae prisa. Pero es importante escuchar los discursos que está ahí, palabras como señaló, incluso el propio Acción Nacional que se congratulaba con una propuesta de reforma electoral, pues ahí ustedes lo vieron que se señaló.

Y nosotros lo que sí vemos es que hay trabajo profesional, serio y responsable por parte de las legisladoras y legisladores. Se ha integrado un grupo y habrá que discutirse todos y cada uno de los temas.

PREGUNTA.- Cuando mencionas lo del proceso sancionador, revisar eso ¿a qué te refieres? Porque es como que ya no haya sanciones a los partidos y a los candidatos, qué implica?

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- No, no. Es que aquí estamos muy coordinados y en el trabajo en el equipo.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Significa, primer tema, no solo discutir la reforma del señor presidente, se van a discutir todas las que están ahí, más la que llegue, y eso incluye una de Acción Nacional que está ahí, y de algunos estados.

Segundo, se han estado sacando temas que pueden rebotarse. Uno de ellos es todo este procedimiento sancionador que no es muy claro con las matrices de costos, cómo se vigila y supervisa el ejercicio del gasto.

Y luego vemos que en una resolución dan un costo a un producto y otro a otro. Es a lo que nos referimos.

Pero, como ya lo hemos dicho, están todas esas iniciativas allá.

PREGUNTA.- ¿Hay planes para que salga en este Periodo la reforma?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros no. Nosotros estamos esperando…

PREGUNTA.- Pero decían que era en un mes, que el plazo es un mes para que salga la reforma.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ahorita estamos con el presupuesto.

PREGUNTA.- Por eso, pero era mi siguiente pregunta ¿se va a empalmar con el presupuesto?

PREGUNTA.- ¿Ustedes van a condicionar o van a proponer plazos? Porque sí se acercan las elecciones.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, pero esto es válido para el 2024.

PREGUNTA.- Diputado Moreno, nos puede abundar un poco sobre el tema de la Comisión de Venecia, que hace una recomendación a México …

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Hay algo que es muy importante, nosotros como un partido político no solo nacional, sino donde participamos a nivel internacional, tenemos conocimiento en reuniones importantes, tenemos conocimiento de posicionamientos internacionales que hay, pero lo que sí ha dejado claro el sistema mexicano, es que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral, son instituciones con reconocimiento internacional.

Nosotros atenderemos con decisión nuestras propuestas. El Legislativo tiene la capacidad de construir leyes eficaces, eficientes para fortalecer el sistema de partidos, el régimen democrático, el régimen de competencia, bueno, y aquí se escucha todo lo que se señale.

Pero lo que sí tenemos que dejar claro es que el sistema político mexicano, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral, son instituciones reconocidas a nivel internacional.

PREGUNTA.- Pero por eso es la defensa de la Comisión de Venecia.

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Es que está claro lo que nosotros hacemos, hemos señalado como partido siempre el cuidado y la defensa de las instituciones, como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal.

PREGUNTA.- ¿Pero por qué el comentario que hiciste de que no van a aceptar que vengan de fuera a decirles qué hacer?

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- No. Es que nosotros no solo tenemos el compromiso y la capacidad, tenemos mujeres y hombres en el Congreso, en las instituciones, capaces de decidir, de defender la democracia en nuestro país.

Entonces aquí se escuchan todas las voces como es, en un partido plural, en un gobierno que tiene que fortalecerse en la pluralidad política, y en un sistema de partidos que en México se ha ido consolidando cada día más. Así es que aquí se escucha, pero los que tomamos las decisiones somos nosotros.

PREGUNTA.- (Inaudible)

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Lo que les diría es que para no caer en ese tema…

PREGUNTA.- Parece crítica.

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- No. Lo único que decimos es, nosotros escuchamos, nosotros atendemos todo, pero tenemos la capacidad los partidos, los grupos parlamentarios hoy en la Cámara de construir acuerdos y consensos, y creo firmemente que siempre será en la fortaleza, dejando claro, lo dejamos muy, muy claro, para que no haya lugar a dudas, para que no digan yo creo o dijo, muy claro: el PRI jamás va a acompañar una reforma electoral que dañe al Instituto Nacional Electoral, que vulnere al Tribunal Federal Electoral, nuestro irrestricto y total.

Y también que recojan las declaraciones que hicieron los otros grupos parlamentarios, para que luego no digan es que el PRI. En ese acuerdo, si ustedes vieron, fue votado por unanimidad en la Junta de Coordinación Política y todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo.

PREGUNTA.- ¿Se está desdiciendo el MC?

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Bueno, pues yo creo que sí se desdijo, incluso miente, porque yo estuve presente en esa reunión.

PREGUNTA.- Sobre el proceso sancionador, ¿sería separar estas facultades que tiene el INE y que ya pase todo al Tribunal, como algo que han estado planteando también los mismos consejeros.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Queremos que se explore, queremos que se explore cómo se puede hacer más transparente, cómo se puede hacer de tal manera de que siempre se esté resolviendo de la misma forma, no que tengamos cambios.

Y sobre todo, lo que queremos que muchas de estas cosas queden en la ley, y no que queden a las resoluciones que van tomando los consejeros.

Le pongo un ejemplo, la elección de Coahuila en 2017, nada más para que vea usted, uno era el reglamento aprobado y otro era el reglamento publicado, y eso generó una confusión terrible. Y otros fueron las normas que se quisieron aplicar. Pero esa es una parte de mucho de lo que se quiere discutir.

Por ejemplo, también se quieren discutir temas de acciones afirmativas, estas acciones afirmativas nos las están ordenando los órganos jurisdiccionales. Entonces veremos qué pasa.

PREGUNTA.- ¿Pero es por las omisiones que tiene el mismo Legislativo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bueno, pues sí, hay que solventarlas.

PREGUNTA.- Por ahí … acuerdos en las acciones afirmativas.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que eso se tiene que resolver en algún momento, las acciones afirmativas.

Ahora concluiría con lo siguiente, esta reunión es de todos los grupos, todos la aprobamos en la Junta de Coordinación Política, hay iniciativa de todos los grupos, hay una comisión de Reforma Electoral que fue votada por unanimidad, eso es lo que hay, todo lo demás pues son (…)

PREGUNTA.- Entonces ¿sí ya tienen plazo de un mes?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Nosotros no tenemos prisa para eso.

PREGUNTA.- Pero sí se habla del mes.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros no hemos hablado nada, y la otra, nosotros no estamos proponiendo como grupo parlamentario nada, ni como partido, eso le corresponderá a los que lo hayan propuesto.

PREGUNTA.- ¿Pero sí está la propuesta…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. A mí no me (…) ningún plazo, ni me comentaron ningún pazo.

PREGUNTA.- ¿No han hablado entonces en la JUCOPO para cuándo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿Pero sería este Periodo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿O sea, no hay una camisa de fuerza para una fecha?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No se ha tratado, ni nos hemos puesto de acuerdo. Entonces qué le puedo decir más que eso.

PREGUNTA.- ¿Pero no habrá albazo? Porque ya se pensaba que la reforma estaba aquí ya para pasado mañana.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ustedes decían que estaba acá, y no es cierto, ya vieron, se fijaron, no hay ni minuta, no hay ni dictamen, no hay ni borrador.

PREGUNTA.- Pues el que traía prisa era Mier, él decía que el 15 de octubre.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Por eso, se dicen muchas cosas, pero la realidad es lo que ustedes ven. Ustedes vieron a todos los partidos, excepto uno, que había estado de acuerdo y se salió, cada quien hizo de la palabra como le convino.

PREGUNTA.- ¿Ya no se va a presentar…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- (…) Yo después de lo que le pasó al santos, ya no veo el fútbol. Bueno, a los dos.

Y además tenemos que convocar (…) cinco primeros lugares de la selección ya no verlos, es un sufrimiento. Es como un niño que va al examen.

PREGUNTA.- ¿Sí habría un riesgo o no sería conveniente que lo aprueben en el mundial?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no.

PREGUNTA.- Imagínese, en lo oscurito.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues en el mundial. Pero es que como dijeron, hay una minuta, no hay minuta; hay un dictamen, no hay dictamen; hay un borrador, no hay borrador; hay fecha, tampoco. Usted no se preocupe, váyase al mundial.

PREGUNTA.- Sobre Adán Augusto que no viene a la comparecencia.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ayer me lo preguntaban, esto es común que se pospongan o que se cambien fechas, yo así lo veo.

PREGUNTA.- ¿Pero está bien que ande mejor haciendo propaganda en los estados?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Eso yo no lo voy a juzgar. Yo lo que le voy a decir es que algún día tendrá que estar acá, para que le hagan las preguntas, y aquí hemos tenido a todos los secretarios y se han pospuesto muchas comparecencias, no nada más esa.

PREGUNTA.- ¿El PRI ya propuso una nueva fecha para la comparecencia?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿O lo va a hacer?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Vamos a ver, la Junta las propone, y se da un calendario de propuesta de la Junta.

PREGUNTA.- ¿En qué quedó para hoy en la Sesión?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Tuvimos Junta de Coordinación Política, en medio de todo esto, y van efemérides, va una ronda de iniciativas y van, si mal no recuerdo, tres dictámenes por consenso o dos, de la Comisión de Justicia.

Y ya se ordenó el trabajo también para el jueves, donde también van dictámenes de consenso.

PREGUNTA.- ¿Entra el de feminicidio hoy?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, están relacionados con el feminicidio, los dos, si mal no recuerdo, el que tiene medidas cautelares y comete el homicidio…

PREGUNTA.- Y lo de lo familiares.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí. Esas son las dos que van ahora, si mal no recuerdo. La semana que entra, en teoría, se trabaja jueves y viernes.

PREGUNTA.- ¿Jueves y viernes?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, eso es lo que dicen lo que aprobaron.

PREGUNTA.- ¿Martes y miércoles no vienen?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ni ustedes.

Eso es lo que dice el calendario aprobado, lo aprobaron en septiembre, lo aprobamos en septiembre.