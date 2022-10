Entre lágrimas, Sebastián Ligarde confirma que tiene un tumor en el colon

Arlette Hernández

En días pasados te contamos que el actor Sebastián Ligarde estaba mal de salud y se encontraba luchando contra algo muy fuerte.

Fue la periodista Inés Montero quien dio a conocer que no pudo entrevistar al galán de telenovelas por problemas de salud y dijo que se trataba de un tumor en el colon.

Ahora, el galán de la telenovela Quinceañera confirmó el padecimiento en el programa De Primera Mano.

A partir de los 60 años de edad todos los seres humanos debemos tener muchísima cautela con todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, estarlo checando”, declaró Ligarde.

Gracias a que se realizó una colonoscopia de rutina es que le encontraron dos tumores, uno de 10 milímetros y otro de 33 milímetros.

Cuando salí de ahí, el doctor me dijo: ‘Tienes una pelota de golf adentro de tu colon que yo no pude sacar porque la mitad está unida al tejido y la otra mitad tiene como un cuello’. Entonces no la pudo quitar. La otra, la de 10 milímetros, la sacó en ese momento”, confesó.

Sebastián mencionó que lleva cuatro meses consultando a distintos especialistas para poder afrontar esta situación y confía que para noviembre ya pueda haberlo removido.

Ahorita tengo entendido que es benigno, pero hay resultados encontrados y ese ha sido el problema de los 4 meses. En un reporte dice una cosa, en otro dice otra cosa, no concuerdan los reportes. Todavía estoy lidiando con la burocracia del sistema de salud para poder salir de esta cirugía, si es que va a ser así, porque tengo entendido que posiblemente intenten de nuevo a través de una colonoscopia removerla, y si no va a tener que ser en el quirófano”.

Por último, el galán de novelas reflexionó que en todo hay una lección que aprender.

Todo lo que muchas veces vemos como desgracias, son bendiciones, porque no sabemos qué tenemos mañana. Todas las cosas que antes me preocupaban o me dolían, ahora las abrazo porque significan que estoy vivo. Aunque me duela levantarme de la cama a veces, hay que hacerlo, porque la fecha de caducidad existe y no sabemos cuándo va a ser, si va a ser mañana o en un año. Esa ha sido la lección más grande aprendida en estos 4 meses, agradecerle a la vida todos sus momentos” mencionó entre lágrimas.