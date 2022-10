Desarrollo humano integral, prioridad del actual ayuntamiento: Eduardo Rivera

Fortalecen este eje los programas y proyectos de las Secretarías de Bienestar y Participación Ciudadana, y para la Igualdad Sustantiva de Género, SMDIF, IMACP, IMDP y el IJMP

RDS/STAFF

Eduardo Rivera, Presidente Municipal de Puebla continúa presentado el desglose de su Primer Informe de Buenos Resultados, en esta ocasión abordó el eje de Desarrollo Humano, que contempla diversas estrategias que buscan mejor la calidad de vida, la protección integral para niñas, niños y adolescentes, potencializar las capacidades de la juventud, promover la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad, incentivar el deporte, prevenir y atender la violencia contra mujeres, así como su empoderamiento, además de promocionar actividades artísticas y culturales.

Desde la Cancha de “La Cohetería” en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, Eduardo Rivera afirmó que Contigo y Con Rumbo no sólo es un eslogan si no es una filosofía que guía este gobierno, “yo me imaginé un mejor rumbo para Puebla y hay viento favorable cuando se sabe a dónde se quiere ir y nosotros definimos desde la campaña y desde este gobierno a dónde queríamos ir, a un mejor rumbo, a un mejor futuro, a más y mejores beneficios sobre todo para las personas”, enfatizó.

En esta presentación, Matías Rivero Marines, Secretario de Bienestar y Participación Ciudadana señaló que esta dependencia trabaja para potenciar en lo individual, familiar y social de las y los habitantes del municipio de Puebla mediante la implementación de políticas públicas y el fomento del trabajo en equipo con la sociedad para cambiar y mantener los entornos, y destacó que en este año ya son 70 Estancias Infantiles las que están en funcionamiento.

En el caso de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, a cargo de Karina Romero Alcalá en este primer año los resultados se han visto con más de 10 mil capacitadas con el programa “Contigo Mujer”, con talleres que rompen con estereotipos y las prepara para emprender y autorrealizarse, gracias a alianzas estratégicas con COPARMEX y CANIRAC más de dos mil 300 personas servidoras públicas también fueron instruidas en materia de igualdad de género; además se instaló la primera agencia a nivel nacional contra el Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral, y aunado a estos esfuerzos mil 411 transportistas fueron preparados en temas contra el acoso sexual mediante “Contigo Mujer Transporte Seguro”.

A través del Sistema Municipal DIF (SMDIF) que preside de manera honoraria Liliana Ortiz Pérez y que está a cargo de Carolina Morales García, dependencia que por su vocación de servicio a los grupos prioritarios es el corazón de la administración pública y por ello implementó por primera vez en la historia de la ciudad, el programa “Médico Contigo” que ha ofrecido más de siete mil consultas a cinco mil 869 personas de la tercera edad, con alguna discapacidad; por otro lado se creó el Protocolo Municipal de Coordinación Interinstitucional Contigo Mujer Contra la Violencia en el que se han atendido y acompañado a ocho mil 736 mujeres, niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia, también se implementó la estrategia de Nutrición y Seguridad Alimentaria, en la que se han atendido a más de 25 mil estudiantes.

El Instituto de la Juventud del Municipio (IJMP), a cargo de Karla Martínez Lechuga, impulsa el desarrollo integral de este sector de la población, con “Jóvenes Talento” se han presentado 59 pitch de emprendimiento, con talleres de activación física y de profesionalización se ha apoyado a 31 mil 370 hombres y mujeres, además la estrategia de Prevención de Adicciones ha impactado a más de 13 mil personas; se han rehabilitado tres Centros de Desarrollo Jóvenes con Rumbo en Juntas Auxiliares teniendo a más de 14 mil beneficiarios.

En este primer año con el Instituto Municipal del Deporte (IMDP) dirigido por Antonio Iriarte González reporta que se contó con la participación de 125 mil 785 personas en el Gran Paseo de Puebla, para disfrutar los espacios públicos e incentivar la movilidad no motorizada en las familias poblanas, se han realizado tres mil 576 clases de activación musicalizada en diversos puntos de la capital poblana y juntas auxiliares, al mismo tiempo, se ha impartido ocho mil 11 horas clase de entrenamiento en las disciplinas de natación, baloncesto, lucha olímpica, karate, box, futbol, deporte adaptado, balonmano y ajedrez, con el objetivo de ayudar a reconstruir el tejido social y generar en la ciudadanía nuevos hábitos, y gracias a la búsqueda de poner a Puebla en alto a nivel local y mundial este 2023 será sede del Campeonato Mundial de Fútbol 7 con 24 selecciones de diversos países.

“Estamos corrigiendo el rumbo” también con actividades culturales y artísticas, talleres, exposiciones en juntas auxiliares, colonias, y escuelas, con el objetivo de llevar el “Arte a todas partes”, en el Centro Histórico se realizaron 229 presentaciones con más de 35 mil 900 asistentes y mil 780 artistas beneficiados, en la Fiesta del Libro participación de 23 mil 828 personas, en las 11 exposiciones temporales hubieron 619 mil 575 visitantes y es de destacar el nombramiento de la ciudad de Puebla como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica 2022–2023, reportó Fabián Valdivia Pérez, Director del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP).

Por su parte, Luis Franco Martínez regidor Presidente de la Comisión de Bienestar apuntó que la administración que encabeza Eduardo Rivera a través de este eje de Desarrollo Humano ha demostrado su cercanía con la ciudadanía y diseñado diversos programas para cubrir las necesidades básicas de la población, además de brindarles seguridad y acompañamiento en situaciones de atención prioritaria.

En este informe temático también estuvieron las regidoras Gabriela Ruiz Benítez, Carmen María Palma Benítez, Christian Lucero Guzmán Jiménez; el regidor Alfredo Ramírez Barra; los Presidentes Auxiliares Enrique Matamoros García de Ignacio Romero Vargas, Ruperto Pérez Lima de San Miguel Canoa, y Filemón Escalona Fuentes de San Andrés Azumiatla; y Gilberto Reyes Pérez, Jefe de la Zona 4 de Policía Municipal.