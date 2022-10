Licencia única para importación de alimentos busca quitar obstáculos burocráticos: AMLO

FORBES MÉXICO

AMLO afirmó que los empresarios supervisarán la calidad sanitaria de los alimentos importados y que la Licencia Única busca quitar la burocracia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Licencia Única Universal pretende quitar todos los obstáculos burocráticos impuestos por el antiguo régimen para la importación de alimentos, en especial cárnicos, para combatir los altos costos por la inflación.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario consideró que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria (Senasica) así como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) eran utilizados por intereses creados y sólo buscaban beneficiar a grandes productores.

“Tenemos que garantizar que no aumenten los precios de los alimentos y que no se utilicen pretextos. Así como hay campaña en Estados Unidos y los productores lo saben, un diputado o senador de Florida quiere obtener votos, en particular el de los productores de tomate, empieza una campaña para que nos cierren el mercado, la frontera.

“Lo que estamos planteando es que si conseguimos la carne más barata para que la gente pueda tener acceso a carne, buena y barata ¿Por qué vamos a cerrar la frontera?

“Nada más que Senasica y Cofepris se usaban como obstáculos, porque si alguien quería importar pavos para este año y puedo poner el ejemplo, no hablo al tanteo, no se lo autorizaban, hasta me llegaron a decir no va a haber pavo aunque la gente tenga recursos, nos va a faltar pavo, quieren que nada más haya pollo”, apuntó.

Con la firma del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC), el gobierno federal planteó que con dicha licencia, las empresas puedan trasladar y distribuir alimentos sin ningún tipo de regulación y exentando el pago del Impuesto General de Importación.

Al respecto, en México, algunos productores han encendido las alertas al señalar que las empresas no cuentan con la infraestructura para garantizar que los productos comprados en el exterior cumplan con todas las normas mexicanas.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo criticó estos señalamientos, dijo que el único propósito del acuerdo contra la inflación es eliminar la burocracia de la importación de alimentos y el compromiso firme de las empresas de cumplir, de buena fe, con la inspección sanitaria de dichos productos.

“Estamos quitando burocracia, simplificando, y que no se utilice lo de Senasica, lo de sanidad, como un mecanismo para mantener aranceles e impedir la importación. Entonces son partidarios del libre mercado nada más en los bueyes del compadre, que no son partidarios de la libre competencia?”, cuestionó.