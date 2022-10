Ecatepec debe tener gobiernos que quieran a su gente: Cisneros

Staff/RG

Ecatepec, Méx.- “No debe permitirse que regresen los que no han querido a Ecatepec ni a su gente, por eso será un momento histórico lograr que con la 4T se gobierne de abajo hacia arriba, con un buen gobierno que haga equipo con la gente y todos los sectores y los incluya en la transformación”, destacó al rendir su Primer Informe de Actividades Legislativas, la diputada Azucena Cisneros Coss, ante habitantes de dicho municipio.

“Se equivoca quien piensa que solo puede, con sectarismo, exclusión y sin interés por la gente, así no, así es imposible avanzar, no es cualquier municipio no es cualquier territorio, es Ecatepec inconmesurable”, dijo.

Aseveró que para sacar adelante a Ecatepec, del rezago que dejaron 90 años de administraciones, se requiere un buen gobierno que haga equipo con la gente y todos los sectores, y no sectarismo, exclusión y falta de interés por el pueblo.

Ante el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local, Maurilio Hernández González; del senador, Higinio Martínez Miranda, y de diputados y diputadas locales de Morena, con casi dos millones de habitantes, el 87 por ciento se siente inseguro, más de la mitad vive en pobreza y 20 por ciento en pobreza extrema, el 86 por ciento reclama por baches, 66 por ciento, sin alumbrado y 50 por ciento con escasez de agua, “A causa de 90 años de gobiernos del PRI que hicieron una maquinaria de pobreza, que se llenaron los bolsillos y corrieron del lugar del que solo se sirvieron”, indicó.

Cisneros Coss, recordó que desde el 2018 cuando fue la legisladora más votada de Ecatepec, se ha conformado una organización comunitaria con comités de base, lo que permitió su reelección en el 2021 gracias al voto y confianza de más de 50 mil ciudadanos, principalmente en el Distrito 8, el más morenista de todo el municipio.

Aseguró que seguirá en una posición política crítica porque eso exige la gente, que no quiere diputados iguales, sino que defiendan solo el interés de la gente; diputados de a pie, cercanos y combativos dando la cara.

Recalcó que en el 2023, Morena va a ganar el Estado de México con la maestra Delfina Gómez y el actual grupo político que gobierna se irá, porque el pueblo ya no los quiere más.

Finalmente, convocó a trabajar y profundizar la organización colonia por colonia, calle por calle, para ganar en el 2023 y en 2024, por lo que afirmó que en lo que resta del año recorrerá todo el municipio y conformar una “revolución pacífica” para lograr un mejor lugar para vivir.

Por su parte el líder morenista en el Congreso mexiquense, Maurilio Hernández, consideró que la diputada Azucena Cisneros es parte de una nueva generación que representa el cambio y las causas que encabeza Morena para transformar el país, la entidad y a Ecatepec, al lado de la gente.

Y el senador Higinio Martínez, aseveró que no es con el mejor discurso ni con la mejor declaración como se resolverán los problemas de Ecatepec, sino con el respaldo y el trabajo de los tres niveles de gobierno; federal, estatal y municipal, sobre todo en materia de la grave escasez de agua.