Trump retorna a lista de personas más ricas de EU, según Forbes

Donald Trump recuperó su lugar en la lista Forbes 400 de las personas más ricas de Estados Unidos después del descalabro del año pasado.

El expresidente estadunidense ocupa el puesto 343 en la lista de 2022, luego de que el año pasado no figurara en ella por primer vez en 25 años.

Trump quedó empatado con otros multimillonarios, incluido el magnate de los casinos, Steve Wynn; el heredero de las sopas Campbell, Bennett Dorrance, y el cofundador de Yahoo!, David Filo.

