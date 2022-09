Si presentan pruebas de que estoy creando un Estado narco-militar, renuncio: AMLO

MILENIO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las acusaciones que han realizado algunos columnistas y articulistas, quienes plantean la creación de un “narcoestado” o “Estado narco-militar”, a lo que dijo “si presentaban pruebas, renuncio”.

En un espaldarazo al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien ha sido señalado por presunto vínculo con delincuencia organizada, el Presidente pidió presentar pruebas sobre relaciones con el narcotráfico, más allá de la fotografía donde da la mano a la madre de Joaquin Guzmán Loera, El Chapo.

“Es como el intelectual, si él presenta una prueba que estoy armando un Estado narco-militar, si presenta una prueba, no el saludo a la mamá de Guzmán Loera, no. Eso lo volvería a hacer, ya lo he dicho, respeto mucho a los adultos, le tengo respeto a toda la gente, no, no, no, pruebas, si él presenta pruebas, yo renuncio, pero si no presenta pruebas pues que ofrezca una disculpa. Por eso es muy importante la autoridad moral, yo no puede gobernar México sin autoridad moral porque si no tiene no tiene autoridad política y cualquiera lo ningunea, tanto de México como del extranjero”, dijo en la conferencia matutina.

El mandatario destacó el uso del dinero durante su gestión y aseguró que se debe al combate a la corrupción, la cual calificó como una peste y aseveró que ha alcanzado también a la intelectualidad.

“Es la decadencia, aquí está también, es parte de esa decadencia, pero esto es deshonestidad intelectual, vulgaridad de pensamiento”, declaró.

“Como no pudieron, como el pueblo es mucha pieza, el pueblo de Tamaulipas, harto de tanto abuso de malos gobiernos, entonces empiezan. porque que casualidad que ahora que va a decidir el Tribunal Electoral empiezan con esto, con estas campañas, porque están pensando, posiblemente, decir, se anula la elección porque participó el narco. Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente, como lo merece Tamaulipas, pero es mafia y son capaces de todo y está orquestado, por muchos, no sé pero esto no es normal”, dijo sobre los señalamientos.

El presidente defendió que Américo Villarreal haya regresado al Senado, pues afirmó que se está protegiendo, “porque existe una persecución”, e indicó que el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, acusado de ser cercano a Francisco García Cabeza de Vaca y Roberto Gil Zuarth.