Biden llega a Londres para participar en funeral de Isabel II

Joe Biden llegó este sábado a Londres para participar en los funerales de la reina Isabel este próximo lunes.

El Air Force One aterrizó en el aeropuerto de Stansted, cerca de las 22:00 (hora local) con Biden y su esposa Jill a bordo.

La pareja presidencial de Estados Unidos fue recibida por representantes de la embajada estadunidense en Londres y el responsable del Ministerio británico de Exteriores.

