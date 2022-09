Que la GN permanezca en Sedena 4 años más, pide el PRI

Los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmaron que la ineficiencia del gobierno de Morena para solucionar los problemas de inseguridad, los lleva a dar una prórroga de acompañamiento de cuatro años para preparar la autonomía de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas. Los legisladores priistas Yolanda de la Torre, Ildefonso Guajardo, Carlos Iriarte, Frinné Azuara, Melissa Vargas, José Francisco Yunes y Adriana Campos aseguraron que esta prórroga no es un cheque en blanco. Es una medida que, destacar, desde la Cámara de Diputados, están observando con lupa que su aplicación sea eficiente, ya que tiene como finalidad dar al gobierno tiempo para que realmente haga su trabajo. El líder congresista Moreira Valdez sugirió que de manera consciente se respalde la propuesta presentada por la diputada Yolanda de la Torre, porque “tenemos una responsabilidad con la ciudadanía, principalmente de los estados, en donde existen grandes y graves problemas de seguridad”. A su vez, el dirigente Alejandro Moreno hizo un reconocimiento a toda la bancada priista por estabilizarse unida en un tema que va más allá de cualquier postura política. “No estamos haciendo el trabajo político a Morena, esto es por el bien más preciado, tenemos que garantizar la seguridad de las familias mexicanas” y los invitó a seguir porque “sería muy irresponsable dejar al destino que pase cualquier cosa en el país y mucho más que lo paguen millas de familias inocentes”. Los anteriores, aparecieron los representantes populares del PRI, es por el pueblo de México que seguridad exige ante la fallida estrategia de la actual Administración, no se trata de política, sino de dar respuesta a una demanda ciudadana. La propuesta del PRI para dar cuatro años más para que se consolide la Guardia Nacional como cuerpo civil, es para dar una solución de fondo. En este sentido, la bancada priista exige que se otorguen más recursos a los estados y municipios destinados a este rubro y que se restablezca el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). “Queremos una guardia civil que pueda cumplir con su cometido. Con el mismo convencimiento con el que votamos en contra de que tuvieran un mando militar, creemos que el acompañamiento debe continuar. El PRI no va a mirar a otro lado, mientras los problemas de seguridad en México siguen siendo un alto riesgo para las familias mexicanas”, recalcaron los integrantes de este grupo parlamentario. Añadieron que no se trata de un tema político, sino de seguridad que le ha costado millas de víctimas al país en el sexenio más sangriento de la historia. Negar esta prórroga, enfatizaron, es condenar a millones de familias mexicanas a quedar a merced del crimen organizado.