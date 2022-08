Recibe Silvia Pinal homenaje en Bellas Artes

LA JORNADA

Ciudad de México. Silvia Pinal fue ovacionada en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, donde brilló como la estrella, la gran diva del cine, teatro y televisión de México, leyenda viva del séptimo arte, afirmó Sylvia Pasquel, de su madre.

Me siento emocionada en este momento, llena de ilusiones; no sé, la gente me quiere… el teatro, que amo, expresó Pinal, quien recibió halagos de su familia y aplausos de pie de los asistentes.

La actriz recibió un reconocimiento por su trayectoria artística como egresada distinguida de la Escuela de Arte Teatral, de manos de Lucina Jiménez y Alejandro Pelayo, titulares del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y de la Cineteca Nacional, de manera respectiva.

En representación de Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Jiménez recordó algunas palabras de la actriz: Alguna vez me dijo el maestro (Luis) Buñuel a usted la adora el pueblo; usted tiene esa bendición. El pueblo tiene en Silvia Pinal a uno de sus mayores ídolos del escenario y la pantalla. Usted, doña Silvia es parte del imaginario mexicano para las distintas generaciones, musa inspiradora y una de las protagonistas del siglo XX.

Visionaria, prolífica y generosa, la actriz y productora de 90 años de edad, retribuyó los aplausos. Envió besos y abrazos desde su palco, donde estuvo acompañada por sus hijos Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, entre otras personas.

En el recinto se escucharon los gritos de ¡sí se pudo, sí se pudo!, bravo!” y Silvia, Silvia!, dirigidos a la actriz, oriunda de Guaymas, Sonora, pionera del teatro musical y figura excepcional de este género a escala internacional, entre otras de sus facetas.

La ceremonia conducida por Diana Bracho, incluyó un recuento de su trayectoria y anécdotas, a los cuales se entrelazaron las palabras grabadas y diversas imágenes de la actriz.

También se proyectaron fragmentos de la emblemática cinta Viridiana, de Luis Buñuel, de quien se dice Pinal fue su musa.

En el tributo a la protagonista de ‘Viridiana’ e hizo un recuento de su trayectoria, anécdotas y se expusieron fragmentos de sus musicales. Foto Luis Castillo

Sylvia Pasquel, organizadora del homenaje junto con la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura expresó: Buenas noches a todos; me siento emocionada de lo que esta noche representa para todos los mexicanos. Una noche de remembranza y de reconocimiento a la gran diva de nuestro cine, teatro y televisión, mi madre, Silvia Pinal.

Destacado trabajo internacional

En otros de los momentos del acto, la guionista y productora Busi Cortés, acompañada de los críticos de cine Leonardo García Tsao y José Antonio Valdés Peña, conversaron en torno al destacado trabajo actoral que la homenajeada protagonizó a nivel internacional, en algunas de sus más de 80 cintas.

La noche de ayer el recinto se vistió de gala, pues brillaron personalidades del mundo del espectáculo, además de diversos artistas, músicos y seguidores de la emblemática actriz y productora que cumplirá el 12 de septiembre 91 años de edad.

Llegaron amigos y colegas, como Norma Lazareno, Ignacio López Tarso, Luz María Aguilar, Eric del Castillo, Sergio Corona, que agradecieron a Silvia Pinal su profesionalismo, disciplina, gran capacidad de trabajo y legado cultural que remarcaron su importancia en el ámbito artístico y en el imaginario colectivo del país.

Como se había anunciado se presentaron fragmentos de los musicales ¡Qué tal Dolly!, Gypsy, Anny es un tiro y Mame, los cuatro musicales más emblemáticos en la vida artística y emprendedora de Pinal. Participaron las actrices y cantantes Bianca Marroquín, Fela Domínguez y Stephanie Salas (nieta de la actriz), así como el actor y director teatral Alan Estrada.

A la explanada del Palacio de Bellas Artes, desde antes de las cinco de la tarde comenzaron a llegar múltiples representantes de los medios de comunicación, así como público que, formado, esperaba tener acceso al tributo a Pinal.

El homenaje se transmitió por la señal de Canal 22 y las redes sociales del Inbal.

En la explanada fue colocada una carpa y una pantalla para quienes no tuvieron acceso al recinto.