No sucederá lo de Pasta de Conchos con mineros de Sabinas: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana en su conferencia de prensa, al rescate de los mineros en un pozo de carbón en el municipio Sabinas, en el estado de Coahuila.

Detalló que se trata de una situación muy triste, “… se inundó la mina, se infiere que fue por la misma presión del agua, ya se habían achicado los pozos y de repente se volvió a inundar”.

El mandatario aseguró que se extraen de 600 a 800 litros por segundo y que no ha parado en bombero, pero reconoció que siguen estando altos los tirantes de agua.

Dijo que se hizo otra revisión técnica y los técnicos decidieron que la otra opción era escarbar el terreno para poder entrar a la mina, “el problema es que eso lleva más tiempo, así que antes de tomar esa decisión di la instrucción de que se consultara a los familiares, ya se hizo y ellos no están de acuerdo, no es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo”.

El jefe del Ejecutivo ahondó al señalar que los técnicos están analizando si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua, aunque sostienen que aunque haya menos agua en los pozos de carbón, hay riesgos.

“La instrucción es que no nos demos por vencidos, no va a suceder lo de Pasta de Concho que se decretó que ya no había ninguna posibilidad de recuperar a los mineros, nosotros ahí vamos a estar”.