Acusan condicionamiento de educación al pago de cuotas en escuelas de Huauchinango

Padres de familia del municipio de Huauchinango denuncian que están siendo presionados para realizar el pago de las denominadas “cuotas voluntarias” en escuelas de este municipio, so pena de no permitir que sus hijos sean inscritos al nuevo ciclo escolar.

Los casos se dan en la Secundaria Federal Niños Heroes de Chapultepec y la escuela Primaria Venustiano Carranza, ambas ubicadas en la colonia El Potro.

Los tutores señalan que en la secundaria la inscripción es de $700.00 pesos, pero si no pagan son amenazados de que sus hijos no tendrán derecho a un paquete de libros de la Secretaría de Educación Pública.

En el caso de la primaria Venustiano Carranza, solicitan de manera obligatoria presentar el baucher de pago por $500.00 pesos, para inscribir al niño.

A todos los padres que no cumplen con este requisito les prohíben el acceso y les dan la indicación de presentarse hasta el inicio de clases para ver si pueden hacer el registro.

Estos abusos de los llamados comités padres de familia en complicidad con los directivos de las escuelas, se dan ante la falta de revisión de la autoridad competente.

La Secretaría de Educación en #Puebla señala que las cuotas en materia educativa no son limitantes para el servicio en los planteles, por lo tanto, el padre de famila no tiene la obligación de pagar, pues las aportaciones no deben ser una contraprestación que condicione el servicio.

Los afectados piden la intervención de la Secretaría de Educación para que los colegios dejen de poner trabas en procesos de inscripción.