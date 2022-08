NFL: Matt Araiza, pateador de ascendencia mexicana, se queda con la titularidad en Buffalo

ARISTEGUI NOTICIAS

Matt Araiza, pateador de despeje de ascendencia mexicana de Bills de Buffalo, será el titular para la temporada 2022-23 a pesar de tener solamente 22 años y encontrarse en su temporada de novato.

We’re LIVE with P Matt Araiza after our Bills Camp practice.#GoBills | #BillsMafia https://t.co/qcf83NSmLf

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) August 22, 2022