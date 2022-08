México avanza a semifinal internacional de Ligas Pequeñas en Williamsport

MILENIO

Sigue la ilusión de México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Beisbol en Williamsport (Pensilvania), al derrotar a su similar de Canadá 10 carreras a cero. Sí, el equipo tricolor, representado por la Liga Matamoros AC, sigue con vida en el prestigioso torneo de pelota caliente en Estados Unidos y ya piensa en Taiwán, su siguiente rival en la semifinal de la Serie Internacional.

El triunfo fue especial, ya que David Zárate y Hernán Mireles se combinaron para lanzar un juego sin hit ni carrera por México, con lo que se convierte en el quincuagésimo noveno en la historia de la competencia, el cuarto para la selección mexicana y el segundo para Matamoros.

Some players stomp the plate 💥

Miguel Padilla prefers to casually walk across 🤫#LLWS pic.twitter.com/7TgPQj1tuD

— Little League (@LittleLeague) August 23, 2022