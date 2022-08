Listo Car Motion para tener éxito en Monterrey

Staff/RG

Con alineación completa y renovado equipo humano va por todo

Buscar la primera bandera a cuadros del año, seguirá siendo la prioridad del equipo Car Motion Motorsport durante la séptima fecha de la NASCAR México Series 2022, que se disputará, el próximo domingo, en el Autódromo Monterrey.

Así lo estableció, el piloto capitalino, Germán Quiroga, quien a bordo del auto número 69 ETF-SherwinWilliams-E-CONNECTION-Continental-Pasteur-FB-BOHN-m+Clinic-FiestaAmericana-Sanitizone-Aga-Benotto-CharlieColors buscará tener éxito en el trazado neoleonés de media milla de longitud.

“Tuvimos muchos problemas en San Luis Potosí, pero ya le dimos vuelta a la página con miras a buscar un buen resultado en Monterrey, deseamos terminar con el coche limpio, vamos a trabajar la carrera, con muchos cambios en el equipo”, apuntó Germán.

“Todo con la intención de mejorar muchas de las cosas que nos han pasado, creemos que podemos tener ventaja haciendo algunos cambios, se incorporaron apenas a mediados de la semana pasada, a marchas forzadas para tener el coche listo para Monterrey, con la esperanza de llegar y tener buenos resultados desde las prácticas” mencionó el tricampeón de la categoría.

En ese sentido, Quiroga Fossas adelantó que tratará de aprovechar la ventaja de conocer el circuito conocido como “El frijol” para lograr el resultado deseado.

“Es una pista que no he corrido en muchos años, vamos a ver cómo está en general, de lo poco que me acuerdo tratar de exprimir eso en la puesta a punto, para tener un auto competitivo y constante”, apuntó el capitalino, quien llegará a la “Sultana del Norte” en el lugar 12 del campeonato de pilotos con 165 unidades.

“Necesitamos demostrar que el equipo Car Motion Motorsport está fuerte y sólido, además de que tiene armas para obtener mejores resultados de los que hemos estado obteniendo”, confesó el experimentado volante.

El también oriundo de la Ciudad de México, Jake Cosío estará al mando del coche #51 Chevron-Havoline-MetaXchange-DOW y llegará a la capital de Nuevo León ubicado en el puesto 11 del campeonato de pilotos con 173 puntos.

Por su parte, Valeria Aranda con la camioneta marcada con el número 27 2HANDS-thefoodcompany-GrupoNaro-SherwinWilliams-CarMotion subrayó que irá a Monterrey a reivindicarse, tras los percances sufridos en los dos más recientes compromisos de las Trucks México Series 2022.

“Estamos empeñados en recuperarnos de los golpes sufridos en Puebla y San Luis Potosí, esperemos que ahora no haya contactos de parte de otros pilotos como sucedió en esas fechas, me he preparado en el simulador para llegar lista”, describió la capitalina.

“Hago lo mismo en el gimnasio para esta carrera, sólo que nos hidratamos más en el Autódromo para que no nos llegue una deshidratación durante la prueba, el año pasado no me afectó la parte del calor, esperemos que así sea este domingo”, confió Aranda.