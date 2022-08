Los grandes cambios se hacen sumando: Rectora Lilia Cedillo Ramírez

Inaugura el Foro de Investigación y Desarrollo Sostenible

RDS/Staff

Al asegurar que la universidad no es ajena a la atención de las problemáticas mundiales, entre estas la conservación del medio ambiente, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez aseveró que son los estudiantes quienes replicarán en sus hogares una conciencia ambiental. Por lo tanto, “si logramos sembrar en ellos esa semilla, esta germinará y contribuirá a una transformación social”.

En la inauguración del Foro de Investigación y Desarrollo Sostenible, realizado por la Coordinación de Gestión Ambiental, de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, la doctora Cedillo invitó a los asistentes, reunidos de manera virtual, a no esperar el desarrollo de un gran proyecto para participar en este cambio: “Todos podemos contribuir con un granito de arena, proyecto, acción y divulgación de la ciencia para lograr este cometido”.

“Los grandes cambios se hacen sumando; se hacen haciendo conciencia en todos y en cada uno de que nuestro planeta es sólo uno y nuestro deber es conservarlo para las siguientes y, sobre todo, las actuales generaciones que sufrimos los deterioros ambientales”, expresó.

En su intervención, Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, subrayó que mediante la gestión de la ciencia y la tecnología, gobierno y sociedad buscan la ejecución de acciones para atender los grandes pendientes en el desarrollo equitativo, sin perjudicar al planeta.

En este objetivo, “nuestra universidad no se muestra ajena a estos intereses; por el contrario, desde la administración central, pasando por las direcciones de unidades académicas y al interior de las aulas y laboratorios, todos hemos apostado por la promoción de estándares de desarrollo, en un marco de respeto al medio ambiente”, refirió.

Javier E. García de Alba Verduzco, director de la División de Ciencias Biológicas y Ambientales, de la Universidad de Guadalajara, señaló la importancia de este tipo de foros, ya que son una reflexión multidisciplinaria en términos de sostenibilidad. “Todo lo que se enseña dentro de nuestros salones, laboratorios y espacios influyen en la formación de nuestros egresados, por lo que debemos ser coherentes con lo que queremos demostrar. La BUAP es ejemplo de este trabajo: llevan la batuta en ese tipo de acciones”, dijo.

Por su parte, Manuel Sandoval Delgado, coordinador General de Desarrollo Sustentable de la BUAP, reconoció el compromiso de la Rectora Lilia Cedillo para la construcción de una universidad verde y sustentable. Al referirse al citado foro, comentó que busca dar una mirada en la sostenibilidad desde la investigación, en el marco del proyecto ERASMUS+ Change the Climate (QualEnv).

Para la realización del Foro de Investigación y Desarrollo Sostenible se recibieron 34 proyectos, de los cuales se seleccionaron 31: seis corresponden al eje sobre las personas, 12 sobre el planeta y cinco sobre la prosperidad, y ocho se reconocieron como propuesta de valor.

Estas investigaciones se presentarán en dos mesas de trabajo, que se efectuarán los días 17 y 18 de agosto. En total participan 151 docentes y alumnos de 29 unidades académicas.

Más tarde, la doctora Catarina Roseta Palma, del Instituto Universitario de Lisboa, en Portugal, impartió la conferencia “El aporte de las instituciones de educación superior (IES) al desarrollo sostenible”, en la cual resaltó que estas son generadoras de un dinamismo social, además de proporcionar conocimiento, mediante la investigación científica e innovación, y trasmitir educación formal y formación permanente.

Asimismo, la coordinadora del proyecto ERASMUS+ Change the Climate: Assuring the Quality of Environmental Strategies in Latin-American Higher Education (QualEnv), detalló este proyecto puesto en marcha hace dos años para promover el desarrollo sostenible de países asociados en el ámbito de la educación superior, a través de prácticas ambientales y procesos de calidad alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En este participan 14 universidades de América Latina y de la Unión Europea, entre estas la BUAP y la Universidad de Guadalajara. Mostró algunos de los resultados obtenidos del mapeo, diagnóstico e impacto sobre los recursos y residuos, así como la huella de carbono; además de algunas estrategias pedagógicas, mediante contenidos y recursos en línea.