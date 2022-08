Gale platica sobre “Problemas”, el sencillo que actualmente promociona

Fusionará la música clásica con el género urbano

Por Mino D’Blanc

Después del gran éxito que tuvo “Inmadura”, el primer sencillo de la cantante y compositora puertorriqueña Gale, ahora está promocionando “Problemas”.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones del licenciado Miguel Ángel Hidalgo, de Sony Music México.

-Sobre cómo ha avanzado en la carrera de la música.

GALE: Honestamente sí. Creo que me he preparado mucho tiempo para este momento y estoy muy agradecida de que ahora puedo compartirles quién soy y mi música. En cuanto a la esencia estoy haciendo lo que quiero hacer; estoy haciendo este sonido de pop urbano con rock, las letras crudas, las letras muy honestas a mis experiencias, sin muchos rodeos. Pero igual siento que un artista está en constante evolución así que estoy clara de qué es lo que soy y es lo que estoy haciendo ahora mismo porque es lo que quiero, pero que eventualmente si quiero otra cosa pues igual voy a explorar esos otros sonidos. Estoy muy contenta; ya lanzamos “Inmadura” que fue mi primer sencillo, “Problemas” que es el sencillo que ahora estoy promocionando y estoy muy contenta y emocionada porque escuchen el tercero que viene pronto, a finales de agosto, me atrevo a decirlo.

-Alguna anécdota que comparta sobre tu trabajo con otras artistas de reconocimiento internacional.

GALE: Cien por ciento he aprendido muchísimo de ellas; creo que todo depende de la personalidad de la artista con la que esté trabajando. Por suerte tengo muy buena relación con la mayoría de estas grandes artistas con las que he trabajado. Shakira, por ejemplo, es una artista que me inspira muchísimo desde muy pequeña, trabajar con ella fue increíble. Algo que ella me enseñó es cómo seguir mi intuición en la toma de decisiones creativas porque ella también está muy involucrada en lo creativo y en lo musical al igual que yo en mi proyecto. Ella me decía “sigue tu intuición de tal forma que si te mandan un mix y te gusta más el primero, dilo” (ríe) y yo soy así también; eso es algo que ella me enseñó muchísimo. He trabajado mucho también con Jesse y Joy, que de hecho ellos son de acá de México y los adoro. Con Joy tengo muy bonita relación. Coescribí con ellos varias canciones de este último álbum: “Cliché”, “Respirar”, “Llorar a tu madre” y algunas otras y ella también me ha dicho “échale ganas, es mucho trabajo pero no pares”. La quiero muchísimo, entre otras cosas también con muchas otras artistas.

-¿Por qué decidir tocar temas punzantes para la sociedad actual, muy a tu estilo y forma?

GALE: Siento que lo que me hace ser auténtica es ser lo más honesta que pueda con mis canciones, con mis letras, entonces por eso es que me gusta hablar de estas cosas que nos pasan a todos en algún punto, entonces me gusta no disfrazar o no modificar tanto, no filtrar tanto la situación. Me gusta ser honesta, transparente en lo que estoy diciendo. Siempre trato de hacer eso con mis letras y creo que la gente conecta mejor de esa manera. Y aunque estoy empezando y sé que es un proceso y es poco a poco, lo he visto, he visto como dicen (exclamativa) “Yo también estoy en una relación así, me quiero salir, es que no puedo” (ríe), entonces me encanta poder tener esa conexión con las personas, porque siento que es importante hablar crudamente de lo que estamos sintiendo y pasando, en mi caso, por ejemplo.

-De voz propia platícanos un poco de que tratan “Inmadura” y “Problemas”.

GALE: Todas estas canciones y las que vienen nacen de un break up por el que pasé; yo terminé esta relación que sabía que no me convenía, pero cuando estás con una persona que intentas, intentas, intentas que sea para ti aunque no lo sea e igual te quedas por la química o porque se siente bien y tal, aunque no me dejaba ser yo cien por ciento, y entonces son diferentes etapas en el break up. “Inmadura” que fue la primera que decidí lanzar es la canción que abre la puerta a este proyecto y es sobre entender que la relación terminó, pero querer salir a bailar y tomar, pasarla bien aunque sabes que te va a costar más tiempo olvidar a esta persona, porque es así. Así que es vulnerable pero también de empoderamiento porque tomaste esa decisión, no te convenía, chao, pero igual es como “auch, me duele y se que me va a doler, me toca llorar y está bien pasar por eso”. Es importante para la vulnerabilidad, para mí es como valentía y es algo cool de explorar siempre y para mí importante. “Problemas” es una canción sobre make up sex; es una relación sobre estar en una relación tóxica que todo se resuelve en la habitación básicamente (ríe), que creo que todos hemos pasado por algo así.

-¿Qué tan terapéutico fue para ti escribir estas canciones y cómo estás con el punto de que ahora las personas las escuchen y se empoderen para decir “me sucedió esto, es válido hacer una pausa, pero ahora a continuar, lo dejo atrás y a seguir disfrutando la vida”?

GALE: Demasiado terapéutico; o sea, tenía que escribir estas canciones. Todo pasó muy rápido, fue muy fuerte el proceso, tenía y tengo mucho qué decir y fue muy cool, porque Dallas K que es el productor ejecutivo de este álbum conmigo, vino a Miami desde Los Ángeles para trabajar, entonces así fue que nació todo. Justo yo había terminado esta relación y fue como “necesito que esto sea un concepto y que sea esto”, entonces ahí estuvimos las canciones; “Inmadura” fue de las primeras que escribí, entonces sí, digamos que escribir canciones para mí es un proceso muy lindo, mágico, importante y también un proceso de sanación, por decirlo así; no importa lo que esté pasando, lo importante para mí es escribirlo, cómo pasar por eso.

-¿Con qué suena Gale ahora?

GALE: Wow, tengo muchos sueños, pero me gusta pensar que a donde estoy ahora mismo es el principio de ese gran sueño que tuve desde muy, muy, muy, muy pequeña. Los niños pasan por diferentes etapas, quieren ser doctores, astronautas, músicos, abogados, lo que sea, yo siempre supe que lo que quería era cantar y ser artista. Escribí mi primera canción a los siete años, por ejemplo, y sentí que tenía un súper poder, entonces siempre estuve muy conectada con la música y siempre he sabido que esto es lo que quiero hacer. Ahora me veo en ese momento y digo “wow, es poco a poco pero lo estoy viviendo”, pero siempre trato de estar muy presente y aterrizada en la tierra y decir “estás aquí, es un camino largo, es fuerte, pero lo estás haciendo”. Eventualmente ahora me encantaría poder cantar en vivo, hacer festivales, poder conectar con la gente en vivo, cantar mis canciones, eso me emociona mucho además de seguir trabajando en nuevas canciones. Eso es como una meta ahora. También estuve en el mundo de la actuación, hice teatro musical profesional en Puerto Rico mientras estaba en la universidad también; siempre he sabido que me gustaría hacer una película y me encantaría hacer eso eventualmente, por qué no, pero la música sí es mi prioridad. No hay límites.

-¿Con quién te gustaría colaborar?

GALE: Tengo varias, pero me fascina mi compatriota Bad Bunny, me encantaría poder hacer una colaboración con él eventualmente. Shakira me fascina, la amo.

-Shakira ha rechazado varias colaboraciones y tú tienes en eso un plus especial.

GALE: Siento que sería un proceso como natural; no me gusta tampoco como impulsar ni embonar nada, sobre todo cuando tiene que ver con la creatividad que es algo tan íntimo y tan vulnerable, pero puede ser, lo veo posible, tengo fe. Les voy a dejar saber (ríe).

-Sueñas con hacer una colaboración con Daddy Yankee y ahora que se retiró, ¿cómo piensas cumplir ese sueño?

GALE: ¡Ay, Dios mío! Ayúdenme porque cuando me enteré de su retiro me quedé como en chok porque ese siempre ha sido un sueño para mí, una meta a largo plazo y siempre pensé que cantaría con él porque es mi favorito del género urbano, y cuando pasó eso me quede sorprendida. Él estudió creo que también en la Libre de Música que fue donde yo estudié en Puerto Rico y entonces siempre ha habido esa conexión en mi corazón. No sé cómo pasaría eso, vamos a ver.

-Al ser experiencias tuyas tus canciones, ¿qué tanto miedo tienes el enfrentarte a una letra para escribir lo que has pasado, lo que estás pasando o lo que has sentido?

GALE: Siempre existe ese miedito, pero en cuanto yo lo siento digo “uff, es por ahí, tengo que hacerlo porque es abrir la puerta a la vulnerabilidad”. Yo siento que eso es de valientes, porque es complicado; es muy fácil querer quedarse tranquilo, sin hacer mucho ruido, pero creo que si quieres hacer algo diferente y que te conozcan por lo que realmente eres, tienes que atreverte, entonces yo soy una persona muy miedosa y compongo todo con miedo (ríe) y eso me permite ser muy vulnerable, me permite ser muy honesta. E igual siempre cuido que sea elegante la manera en como lo quiero decir; si no lo digo así, no importa, pero siempre trato que las letras tengan algo que se sienta más yo, entonces trato de cuidar ese lado también. Por ejemplo, en “Problemas” que es una canción de make up sex estoy diciendo lo que es y es algo bonito, no lo escribí viéndolo súper rudo, crudo. Es como me gusta explorar esa manera de escribir. Si me da miedo, de todos modos lo hago como quiera (ríe).

-En caso de que te gustara probar otro género musical, ¿en cuál sería?

GALE: Siento que sí; como he mencionado, el artista está en constante evolución. Con esta pregunta pensé en una anécdota muy chula de cuando yo era niña; mi ídolo era Selena Quintanilla, ella fue mi primer amor musical y fue muy fuerte. Yo despertaba muy disciplinada todos los sábados a las 6:00 de la mañana, me vestía, bajaba, mi papá es músico también y tenía un grupo musical. Él me había regalado algo con lo que practicaba mis performances abajo en la sala yo solita con todas las canciones de Selena con todos sus bailes y todo, entonces siempre le decía a mi papá “padre, yo voy a ser una cantante de cumbia, yo voy a ser una cantante famosa de cumbia porque eso es lo que yo quiero hacer” y yo era una niña de 8 años; mi papá me decía “bueno, eso es algo que puedes explorar después, pero tú vas a cantar pop primero y luego ya haces lo otro” y yo “no, yo voy a ser como Selena y yo quiero cantar cumbia”. Ahora mismo estoy haciendo un mix de urbano porque soy puertorriqueña y me encanta ese flow de los versos rapeados e incorporar el beat del reggaetón filtrado en algunas canciones, pero amo el rock y la guitarra es un instrumento que está presente en la mayoría de las canciones ahora en mi proyecto y sí el pop es como que el género principal en mis canciones. Porque me fascina el pop escucho mucha música en inglés y me gusta mucho esa combinación.

-¿Qué importancia que tiene en tu proyecto el seguirte preparando para hacer una mejor producción?

GALE: Es demasiado importante. Siempre me mantengo escribiendo canciones y eso es trabajar en mi práctica y también tomando clases de canto. Yo estudié canto clásico porque la Libre de Música es una escuela de música clásica, entonces me preparé por ese lado que me fascina. Así es que yo practico y caliento mi voz antes de cantar; tanto el clásico como el pop siempre me encanta tener esos dos lados. Es muy importante mantenerse trabajando, mantenerse creando; la inspiración no para, es como un músculo que hay que trabajar. La manera en cómo quieres escribir, platicar la forma en que quieres decir las cosas, que sea siempre algo diferente, pero que se sienta honesto para mí, es una constante, que no para.

-¿Has pensado fusionar música clásica con urbana?

GALE: Sí lo he pensado. De hecho en una de las canciones próximas que me emociona mucho que escuchen, estamos incorporando algunas líneas de canto clásico y estamos pensando hacer un interludio en el álbum que va a ser algo muy bonito. Pero sí, es algo que también soy yo y por qué no incorporarlo también.