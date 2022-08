Urías lanza seis ceros y logra su victoria 11

EXCELSIOR

El sinaloense Julio Urías mantuvo su dominio en la loma al tirar seis entradas sin permitir carrera y se apuntó su victoria 11 de la temporada en el encuentro que ganó Dodgers de Los Ángeles 3-0 a Gigantes de San Francisco.

Urías (11-6) logró su octavo triunfo en nueve aperturas y no pierde desde el 12 de junio, cuando cayó justamente ante Gigantes.

El zurdo sólo ha permitido tres anotaciones en 26 entradas durante sus cuatro más recientes salidas. En el juego de ayer no regaló pasaporte y ponchó a seis rivales.

Su promedio de carreras limpias admitidas lo mejoró a 2.57.

Urías salió para lanzar la séptima entrada, pero no pudo sacar un out y se le llenó la casa con tres hits, dos de ellos dentro del cuadro. Salió luego de 96 pitcheos. El relevista Evan Phillips entró para apagar el fuego y no permitió daño a la ofensiva de los Gigantes.

El sonorense Luis González vio acción por San Francisco y se fue de 3-1, además de que recibió una base por bolas. — De la Redacción