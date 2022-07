Will Smith se disculpa otra vez con Chris Rock por cachetada

EXCELSIOR

El actor reconoció que su comportamiento en los Premios Oscar 2022 no fue el adecuado y también se disculpó con la madre y hermano de Chris Rock.

Will Smith ofreció disculpas a Chris Rock, comediante y presentador, por haberlo abofeteado durante la entrega de los Premios Oscar 2022 al hacer una broma sobre la calvicie de su esposa Jada Pinkett.

A través de un video, el actor reconoció que su comportamiento esa noche no fue el correcto, por lo que se siente “como una mierda”, ya que no pensó en todas las personas a las que pudo haber herido.

“Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, le dijo.

Además, Will dejó claro que el subir al escenario fue una decisión que tomó por su propia cuenta y no intervino su esposa. “Jada no tuvo nada que ver”, puntualizó.

La estrella de King Richard también ofreció disculpas a la madre de Chris y a su hermano Tony Rock, con quien dijo que tenía una buena relación y que tal vez tras lo ocurrido ya es irreparable

El actor se sinceró y aseguró que odia cuando decepciona a las personas, ya que esa noche no se comportó a la altura de la imagen e impresión que el público tiene de él.

Se dijo “profundamente arrepentido”. “Soy un ser humano y cometí un error (…), sé que fue impactante, pero les prometo que estoy profundamente dedicado y comprometido a poner luz, amor y alegría en el mundo”, afirmó.

Es la segunda disculpa que Will Smith ofrece a Chris Rock, pero la primera en video desde aquella noche hace cuatro meses.