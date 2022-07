Video desde Puebla: Gobernador Barbosa aclaró que la definición de candidaturas no será solo facultad de Mario Delgado

Admitió no tener comunicación con el dirigente nacional morenista, ya que “no es importante”

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta aclaró que la definición de candidaturas no estará solo en manos del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

En conferencia de prensa, dijo que todas las candidaturas de los partidos se deciden desde los diferentes niveles de dirección política, pues se deben atender los procedimientos, de lo contrario, se generan consecuencias políticas malas para los partidos.

Expresó que como gobernador no tiene ninguna comunicación con Delgado Carrillo, porque no es importante.

“Yo no hablo con Mario Delgado, no hablo como para preguntarle, oye ¿tú fuiste?, no me importa cualquier comunicación íntima política de cualquier índole”.