¡La reelección no!, asegura el presidente López Obrador en Chiapas

Excelsior

¡La reelección no!, quien me sustituya, hombre o mujer, deberá dar continuidad a los programas de Bienestar, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Ocosingo, Chiapas, el jefe del Ejecutivo Federal, consideró que los poco más de dos años que le quedan a su mandato, son suficientes porque trabaja 16 horas diarias, para ampliar, fortalecer y consolidar los apoyos sociales.

“Para cuando entregue yo la Presidencia, el que llegue, hombre o mujer, el que me sustituya pues tenga que continuar con todos los programas de Bienestar. ¡La reelección no!, acuérdense lo que decía el apóstol de la democracia Francisco I. Madero: ¡Sufragio Efectivo, No reelección!”, dijo.