Inteligencia Artificial: la tecnología disruptiva del nuevo siglo

La IA se apuntala para ser una herramienta clave que permita a las empresas conocer a sus consumidores y revolucionará tres procesos: la activación o alta de clientes, la operación y el análisis.

Muchas empresas todavía ven a los clientes como una transacción aislada y señalan costos altos, falta de estructura y tiempo como las principales razones para no ofrecer mejores experiencias.

Las empresas que implementen chatbots impulsados por IA serán capaces de atender 22 veces más rápido una consulta de un cliente y con una reducción de costos hasta 15 veces mayor.

En el marco de The Annual Conference 2022 especialistas debatieron sobre el futuro de las nuevas tecnologías disruptivas.

La aceleración del proceso de transformación digital ha representado crecimiento para diversos sectores, desde servicios financieros hasta comercio electrónico. En este contexto, Gustavo Parés, Director General de NDS Cognitive Labs, empresa mexicana especializada en Inteligencia Artificial, indicó que las tecnologías disruptivas jugarán un rol cada vez más importante para que las compañías conecten con sus usuarios y ofrezcan mejores experiencias.

En su participación en la conferencia Usando la Inteligencia Artificial para Mejorar la Experiencia del Cliente, en el marco de The Annual Conference of GITMA 2022 de la Global Information Technology Management Association (GITMA), Parés consideró que tecnologías como la Inteligencia Artificial son capaces de eficientar tiempos y costos en los procesos de las organizaciones, pero sobre todo, ofrecen la oportunidad de personalizar los servicios para los clientes.

“Estas tecnologías son disruptivas porque hacen las cosas 15, 20 o 100 veces más rápido y más barato. Lo que los usuarios esperan es que los servicios sean personales. Si hemos ido 200 veces a la misma sucursal y tienen todos mis datos y todas mis transacciones, ¿por qué no me ofrecen algo personalizado? Con Inteligencia Artificial esto es posible”, señaló el Director General de NDS Cognitive Labs.

Durante su ponencia, el especialista señaló que vivimos en un paradigma en el que las diferentes empresas todavía ven a los clientes como una transacción aislada y las empresas acusan costos altos, falta de estructura y tiempo como las razones para no ofrecer mejores experiencias. No obstante, Parés mencionó que actualmente no hay pretextos para no invertir en tecnología.

Escuchar y conocer al cliente: la Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia

Parés agregó que por medio de Inteligencia Artificial, asistentes virtuales, bases de datos y Machine Learning se revolucionarán tres procesos en las empresas: la activación o alta de clientes, la operación y el análisis.

“Los procesos deben ser transparentes y la experiencia del cliente personalizable, adaptable y flexible. ¿Por qué han tenido mucho éxito las fintech? Porque les preocupa el cliente. Lo buscan y lo escuchan”, agregó.

Durante su intervención, Parés indicó que un chatbot puede resolver una pregunta de un usuario en menos de un minuto, a un costo menor, con relación a un agente humano que podría tardar hasta 30 minutos. El experto en Inteligencia Artificial indicó que las empresas que implementan asistentes conversacionales son capaces de atender 22 veces más rápido las dudas de sus usuarios, con una reducción de costos hasta 15 veces mayor.

También reiteró que la implementación de Inteligencia Artificial Conversacional representa ahorros para las empresas debido a la eficiencia operativa y de atención, soporte de usuario ilimitado 24/7 los 365 días del año, respuesta inmediata a los clientes, capacidad de mantener conversaciones con miles de usuarios al mismo tiempo, aumentar la tasa de conversión y ofrecer un servicio estandarizado.

Nuevos tiempos, nuevas demandas

En el marco del evento, Gustavo Parés afirmó que a nivel nacional e internacional se necesitan ingenieros e ingenieras que entiendan por qué es importante ofrecer una buena experiencia de usuario y, con base en esto, desarrollar soluciones que se preocupen por ofrecer algo extra a los clientes.

En este aspecto, NDS ha desarrollado la plataforma Fuga de Cerebros, se trata de la comunidad de tecnólogos más grande de América Latina con más de 20 mil profesionistas altamente capacitados, que busca crear un enlace entre el mejor talento disponible en México y empresas líderes tanto nacionales como internacionales.

Este proyecto ha servido no sólo para eficientar los procesos de búsqueda de talento, sino que gracias a la tecnología que la subyace, las empresas pueden encontrar el mejor talento acorde a sus necesidades y perfil de la vacante.

Otras actividades destacadas de GITMA 2022

The Annual Conference of GITMA 2022 también contó con la participación del Dr. Gualberto Aguilar Torres, Profesor del Departamento de Computación Hub de Ciberseguridad del Tec de Monterrey mencionamos la de ciberseguridad, quien ofreció la conferencia Retos y Oportunidades de la Ciberseguridad en México; IBM y el Tec de Monterrey ofrecieron la conferencia Mirando hacia el Futuro: Computación Cuántica, la cual estuvo a cargo de José Luis Rodríguez, Embajador de Cómputo Cuántico en IBM de México y Salvador Venegas, Director de Computación Cuántica en el Tec.

Rick Lisa, Vicepresidente de Desarrollo Comercial para América del Norte en Intel Corporation, ofreció la ponencia The Future of Edge Computing y Celonis ofreció las conferencias Factores de aceleración de la Transformación Digital con Process Mining y Execution Management System.

