La diversión de los Minions llegó a México

Minions: Nace un Villano cuenta la historia detrás del querido villano Gru, quien busca ser uno de los más grandes en la historia, pero su corazón y buenos sentimientos terminan por interponerse en los planes malévolos que tiene. Hoy, México recibió a estos ´personajes al realizarse la alfombra roja y premiere.

Por ello, parte del elenco como el humorista y comediante Andrés Bustamante, la actriz y cantante mexicana Itatí Cantoral y los divertidos comentaristas y conductores Christian Martinoli y Luis García, acompañados de sus familias se dieron cita en Polanco para desfilar por la pasarela.

En cuanto llegó Itatí Cantoral prendió todo el ambiente, pues llegó en un atuendo rosa muy al estilo de los años setenta como su personaje, pues interpreta a Dona Disco una villana que ama la música del género Dance y Disco, así que llegó bailando y de muy buen humor.

“Hola, Itatí Cantoral aquí con los Minions”, gritó a su llegada, con su atuendo acampanado y en medio su nombre “Dona Disco”, con unas mangas color blanco que colgaban de sus antebrazos, muy divertida la actriz no paró de sonreír, mientras mostraba sus poses de baile.

“Estoy muy feliz de poder formar parte de esta cinta animada, ya que para mí ha sido toda una experiencia increíble, además hacer este personaje me ha llenado mucho pues amo la música, la música lo es todo, invito al público a que vean esta película que ya va a llegar a los cines y eso me emociona mucho”, dijo Itatí durante su paso por la alfombra.

También Andrés Bustamante quien es una figura importante en la comedia mexicana por el exitoso show de comedia “El Güiri Güiri” y por múltiples personajes que ha realizado en toda su vida, también estuvo presente con su familia, donde se tomaron fotografías también con parte del elenco.

El narrador deportivo Christian Martinoli, fue acompañado de sus hijos y dijo “Es increíble poder formar parte del elenco, poder ver esta película en familia, una cinta que es para toda la familia, se disfruta aún más”, dijo durante la alfombra.

En 2015 incursionó en el doblaje de voz, así que no es la primera vez que presta su voz para una película animada, comenzó con Selección Canina, después Parque Mágico y ahora con Minions 2, en el papel de Manos de acero, quien forma parte del grupo ultravillanos conocidos como Vicio6 que es también enemigo de Gru.

El exfutbolista y comentarista Luis García estuvo presente con su familia, donde se tomaron fotografías y mandaron algunos saludos a los fans que estaban presentes, se mostró sonriente de pasar este domingo al lado de las personas que ama.

García interpreta a Svenganza, un campeón de patinaje sobre ruedas que usa sus habilidades para cometer crímenes, quien además forma parte de la organización de ultravillanos Los Vicio, así que su frescura y su ya clásica manera de narrar, lo impregna con este nuevo personaje en la pantalla grande.

Aristas invitados como Kalimba, sus hijas, estuvieron también invitados a a alfombra roja, además del conductor de televisión Faisy acompañado de su esposa, la conductora Cecilia Galeano con su hijo Santiago.

Tras el evento dentro de Plaza Antara, se llevó acabo la función especial de Minions para invitados especiales y fanáticos que ganaron boletos a través de redes sociales para disfrutar del filme animado.

Claves:

Minions: Nace un Villano estrena el próximo 29 de junio en todas las salas de cine mexicanas.

En Estados Unidos también se llevó a cabo la Premiere Mundial dentro del TLC Chinese Thetare de Los Ángeles, donde los actores Steve Carrel, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh, Danny Trejo, entre muchos más estuvieron presentes.

Minions y The Office

Steve Carrel da vida a Michael Scott en la serie The Office, así que se dio a conocer una combinación de los personajes de Mi Villano Favorito y la serie de comedia The Office, en donde las criaturas amarillas se apoderan de los escenarios más simbólicos de Scranton.