El ICUAP retoma sus actividades formativas extracurriculares

Staff / IMR

Recibió la visita de equipos de la empresa Anton Parr, líder en la fabricación de instrumentos de investigación en adsorción

Como un reconocimiento a la experiencia de las investigadoras de la BUAP en el campo de la adsorción de gases aplicada a la caracterización de materiales, la empresa Anton Parr consignó al Centro de Química, del Instituto de Ciencias (ICUAP), dos equipos de investigación para realizar mediciones de caracterización textural de materiales.

Con estos equipos, en el Laboratorio de Adsorción y Cromatografía del ICUAP se analizaron de manera continua durante tres semanas más de 40 muestras de materiales provenientes de laboratorios de investigación de todo el país, los cuales fueron enviados a Puebla por sus inventores, quienes además participaron en el Workshop “How to better characterize the porosity of your material, fundamental and best practices”, el 28 de abril pasado, con el auspicio de la Asociación Mexicana de Adsorción (AMDA) y la empresa Anton Paar, líder en la fabricación de instrumentos para investigaciones en adsorción.

La sede de este evento fue el Laboratorio de Adsorción y Cromatografía, del Centro de Química del ICUAP, y fue organizado por su titular, la doctora Esmeralda García Díaz, sus colaboradoras y un comité estudiantil. En una jornada intensiva de nueve horas, los asistentes al Workshop -investigadores y estudiantes de la BUAP, la UDLAP, el IMP y el Instituto Tecnológico de Toluca- participaron en las conferencias y un taller a cargo del doctor Jason Perman, de la empresa Anton Paar.

El especialista dio a conocer en vivo el funcionamiento del analizador superficial Autosorb IQ de Quantatec y del picnómetro de gases Ultrapyc 5000. Ambos equipos se emplean en la caracterización de materiales y en estudios fundamentales de fisisorción y quimisorción.

Con la aplicación de sana distancia, los participantes recibieron conocimientos, intercambiaron experiencias y convivieron explorando la oportunidad de colaboraciones futuras. De esta manera, el ICUAP retomó sus actividades formativas extracurriculares.