Tres cuartas partes de los empleados señalan que las políticas de equidad racial no son genuinas

La nueva investigación de Catalyst indica que el 68 % de los empleados además opina que las políticas de sus empleadores relacionadas con la Covid no son genuinas.

En 2020, mientras los empleadores enfrentaban la pandemia y reiteraban los llamados a la justicia racial, muchos respondieron con nuevas políticas y pronunciamientos. Pero según una encuesta de realizada a casi 7.000 empleados en 14 países de todo el mundo a cargo de Catalyst, más de dos de cada tres empleados (68 %) creen que las políticas de su organización para el cuidado y la seguridad de sus trabajadores en relación con el coronavirus no son genuinas. En los países de mayoría caucásica, tres cuartas partes de los empleados informaron que las políticas de equidad racial de su organización no eran genuinas.

El informe, Words Aren’t Enough: The Risks of Performative Policies (“Las palabras no son suficiente: los riesgos de las políticas de desempeño), indica que anunciar políticas o emitir declaraciones no es suficiente. Las organizaciones deben hacer un seguimiento y tomar medidas significativas. Los datos señalan que los empleados son perceptivos y reconocen cuando las políticas de la empresa son simplemente escénicas, y cuando llegan a esa conclusión, surgen consecuencias para las organizaciones, incluido un menor compromiso e intención de permanencia entre los empleados.

“Este informe es una llamada de atención para los directores ejecutivos y otros líderes sénior en un momento en que los empleadores aún enfrentan una alta rotación debido a la gran renuncia”, afirmó Lorraine Hariton, presidenta y directora ejecutiva de Catalyst. “Cuando se enfrenten a la siguiente disrupción sin precedentes, los líderes deben ser capaces de abordarla con empatía y acciones auténticas y significativas”.

La mayoría de los empleados no consideran las políticas de la Covid-19 como genuinas, pero tienen mejores experiencias en el trabajo cuando lo hacen. Hallazgos principales:

Más de dos de cada tres empleados (68 %) informaron que las políticas de su organización en el marco de la Covid-19 no eran genuinas.

Los empleados que sintieron que las políticas de su organización ante la Covid-19 eran genuinas experimentaron mayor inclusión, compromiso, sentimientos de respeto y valoración por sus circunstancias de vida, capacidad de equilibrar las demandas de la vida y el trabajo e intención de permanecer en la empresa.

Los empleados que percibieron las políticas de Covid-19 de su organización como genuinas y tuvieron líderes sénior empáticos sufrieron menos agotamiento que otros empleados.

La mayoría de los empleados no consideran las políticas de equidad racial como genuinas, pero tienen mejores experiencias en el trabajo cuando lo hacen. Hallazgos principales:

Tres cuartos (75 %) de los empleados informaron que las políticas de equidad racial de su organización no eran genuinas.

Los empleados de grupos raciales y étnicos marginados mostraron menos probabilidades de considerar que estas políticas eran genuinas (23 %) que los empleados caucásicos (29 %). Los empleados de grupos raciales y étnicos marginados que sintieron que las políticas de equidad racial de su organización eran genuinas experimentaron mayor inclusión, compromiso, sentimientos de respeto y valoración por sus circunstancias de vida, capacidad para equilibrar las demandas de la vida y el trabajo e intención de permanecer en la empresa.

Una mayor empatía por parte de los líderes sénior se asoció con una mayor percepción de las políticas de equidad racial de su organización como genuinas, lo que dio lugar a mayores experiencias de inclusión entre los empleados de grupos étnicos y raciales marginados, así como a un mayor compromiso entre las mujeres.

Las autoras del informe, Tara Van Bommel, PhD, Kathrina Robotham, PhD y Danielle M. Jackson, PhD, señalan que la empatía de los directivos es un factor determinante clave para averiguar si los empleados percibieron de manera positiva las políticas relacionadas con la Covid y la equidad racial. Según la encuesta, los líderes que utilizan sus habilidades de empatía son más capaces de crear y comunicar una visión auténtica y equitativa para el futuro, y cosechar los beneficios del empleado y la organización.

“Estamos en medio de un cambio de paradigma que obliga a las empresas y a los líderes a adoptar una posición sobre los problemas sociales y ambientales que definen nuestra época”, sostuvo Van Bommel, autora a cargo de la investigación de Catalyst sobre las mujeres y el futuro del trabajo. “La empatía es una habilidad vital que se puede aprender, desarrollar y fortalecer, y cuando los directores ejecutivos y otros líderes sénior son empáticos con los empleados, pueden abordar las prioridades del personal con una visión que aportará un profundo cambio y éxito para todos”.

Este informe, el tercero de la serie de Catalyst sobre cómo aprovechar la disrupción para la equidad, establece pasos específicos que los directores ejecutivos y otros líderes de alto nivel pueden tomar para ser auténticos y sinceros mediante el uso de sus habilidades de empatía.

Metodología

Catalyst encuestó a 6.975 empleados en 14 países. Los encuestados fueron reclutados a través de una empresa de servicios de paneles. En el momento de la encuesta, todos los encuestados eran trabajadores a tiempo completo. Tras obtener el consentimiento informado, los encuestados completaron una encuesta en línea sobre “la tecnología y las experiencias en la vida y el trabajo”. Completar la encuesta llevó aproximadamente 20 minutos e incluyó preguntas sobre sus experiencias en el trabajo y una sección demográfica. Catalyst utilizó una variedad de análisis estadísticos para comprender las relaciones entre las percepciones del encuestado sobre la Covid-19 y las políticas de equidad racial, la empatía de los líderes sénior y los resultados de los empleados.

Acerca de Catalyst

Catalyst es una organización global sin fines de lucro respaldada por muchos de los directores ejecutivos más poderosos del mundo y por compañías líderes para ayudar a generar entornos laborales adecuados para las mujeres. Catalyst, fundada en 1962, impulsa el cambio con liderazgo intelectual preeminente, soluciones viables y una comunidad galvanizada de corporaciones multinacionales para acelerar y llevar a las mujeres al liderazgo, ya que el progreso para las mujeres es progreso para todos.