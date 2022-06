‘Thor: Love and Thunder’, Marvel revela nuevas imágenes

FORBES MÉXICO

De cara al estreno de Thor: Love and Thunder, Marvel dio a conocer más imágenes de la película, a través de la revista Total Film. En ellas se puede ver a Jane portando en Mjolnir, a Thor y a dos de los Guardianes de la Galaxia.

Tras la difusión de dichas imágenes, el presidente de Marvel, Kevin Feige, argumentó que el físico que refleja Natalie Portam en la película no es obra de efectos especiales, sino un trabajo de la actriz, quien entrenó arduamente para interpretar su papel. Además, explicó que solo se utilizó un poco de “magia” para lograr que Jane se viera más alta.

Exclusive: Natalie Portman talks getting ready for action in #ThorLoveAndThunder https://t.co/QDbSN0hZeJ

A través de las imágenes, también se puede apreciar a Chris Hemsworth como Thor, sin embargo, aún se desconoce si esta será la última cinta que interpretará el actor, debido a que es uno de los pocos Avengers que continúa dentro del Universo Marvel, pues muchos de ellos han cedido su lugar en las cámaras, para dar paso a la nueva generación de superhéroes.

Check out these exclusive new #ThorLoveAndThunder images from the new issue of Total Film, out this Thursday https://t.co/ijz0SRbyWa

— Total Film (@totalfilm) June 20, 2022