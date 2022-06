Gusi platica sobre su sencillo “Te robaré” y su colaboración con Nacho

El cantante y compositor colombiano está siendo un suceso en México.

Por Mino D’Blanc.

El cantante y compositor colombiano Gusi platicó en conferencia virtual de medios sobre “Te robaré”, su nuevo sencillo y sobre su colaboración con el artista venezolano Nacho.

-¿En qué te inspiras para componer el tema “Te robaré?

GUSI: La inspiración siempre ha sido el amor. A través del amor he hecho toda mi carrera, mis canciones. La fuerza más fuerte que tenemos los seres humanos para comunicarnos a través de ella. Me siento bien, me siento muy a gusto, completo y creo que compagina muy bien con la música la parte que hago que es muy colombiana, muy caribe. Luego a partir de la idea de escribir esta letra de amor y de ver cómo quedó el resultado final me surgió la idea de llamar a un artista de la industria de la música como lo es Nacho, un artista muy completo con quien siempre había querido trabajar y le puse un mensaje de texto nada más con la canción y aceptó la invitación y de ahí para adelante fue un buen proceso de terminar de pulir la canción y grabar el álbum y pasar un buen momento ahí en la previa antes de que la sacáramos. Mi sueño es poderla cantar con él en vivo y espero que se me dé la oportunidad muy pronto.

-¿Cómo se dio el acercamiento con Nacho?

GUSI: La verdad fue más que llamar al amigo, a un colega, a una persona que admiro mucho, que siempre he querido tener en mi repertorio. Creo que ese lazo amistoso de colegas y amigos hizo que estemos hoy en día aquí. Mi deseo simplemente es que esta canción la podamos cantar en muchos lugares, en muchos destinos que podamos hacer música, que podamos representar a sus países cada quien con la música que hacemos y sobretodo llevarnos muy bonita experiencia con esta canción “Te robaré” que es muy bailable. Es parte de mi idea con la música que la gente baile los amores y los desamores y siempre muy aliado a la música latina, a la música caribeña.

-¿Qué aprendiste de Nacho? y qué considera que Nacho pudo aprender de él?

GUSI: Su capacidad de reinventar las cosas, el ánimo y el ímpetu que le pone al momento de estar en grabación y rodaje. En algún momentito quiso cambiar unas cosas de la letra y lo hizo de una manera muy rápida. Es un artista que tiene muchísimas cualidades. Le aprendí eso; yo creo que en el amar a su patria tenemos muchas cosas en común en ese sentido. En amar los sonidos locales y a eso le apostamos mucho. Por nuestro lado como la tropicalidad, pero sé que también la música venezolana autóctona y folclórica siempre le ha nacido y la lleva en el corazón así como yo con la música colombiana.

-¿Qué consideras que Nacho pudo aprender de ti?

GUSI: Habría que preguntárselo a Nacho, pero la verdad es que sí pasamos mucho tiempo trabajando juntos en esta canción. Esperemos que esta amistad siga creciendo mucho con el tiempo y podamos seguir compartiendo mucho tiempo juntos en el escenario.

-¿Cómo surgió en ti este amor por la música y por qué son los temas románticos tu principal fuente de inspiración?

GUSI: Por supuesto los lugares que me rodean, el compromiso que tengo también con la música colombiana, latina, en general. Inspiración directa obviamente al amor por mi familia, por la gente que me rodea día a día, la ciudad en donde vivo que es Santa Martha, el mar; vivo en un lugar que me trae mucha paz, mucha tranquilidad. Y creo que estas razones son suficientes para seguir expresándoles a través del amor y de mi música canciones que perduren con el tiempo, que puedan llevarse de corazón a corazón y puedan ser parte de muchas historias de amor.

-En relación al equipo de producción, ¿cómo decidieron quién trabajaría, tomando en cuenta que Gusi y Nacho tienen a sus propios ingenieros de audio, masterización, mezcla, etcétera?

GUSI: En este caso Nacho fue invitado y por lo tanto yo tenía la responsabilidad de tomar una buena decisión en pro de la música y era quién la va a mezclar, quién la va a masterizar. Yo trabajé un tiempo con un ingeniero en San Francisco y también quise trabajar con un ingeniero en esta oportunidad, que es de Medellín, es Mostín y que lleva muy bien trabajando un tiempo la música urbana y latina. Para esta canción decidí que él la mezclara y él mismo también la masterizó. Quise como hacer un cambio, un giro, porque había también trabajando con él el otro álbum anterior y también tiene un sonido muy claro, cosa que Nacho me respetó muy bien. Le mandé la mezcla para ver si tenía alguna sugerencia y no tuvo ningún comentario, dijo que la canción estaba muy buena e hicimos el trabajo bien. Por mi lado coproduje también la canción; me gusta estar en la producción musical de las canciones aparte de componerlas porque creo que uno tiene dejar impregnada el alma en cada una de ellas, esta es la manera de hacerlo.

-¿Te ha inspirado México alguno de los temas o trabajas en alguno actualmente que te haya inspirado nuestro país?

GUSI: México siempre me ha inspirado. Últimamente también he estado mucho por aquí. Hace como dos meses vine también de vacaciones. Me gusta venir de trabajo pero también disfrutarlo, seguirlo conociendo, porque sé que hay mucha conexión entre Colombia y México y sé que mi música va cayendo poco a poco muy bien en el país. Por supuesto he podido colaborar también con artistas, en este caso cantautoras como Pambo por ejemplo, quien ha escrito canciones para muchos artistas mexicanos entre ellos Reik, por nombrar alguno. También he hecho canciones que vienen para mi próximo álbum con Ale Zéguer, con quien también voy a trabajar en estos días en el tiempo libre que me queda, voy a tener mucha interacción. Es una gran artista, una gran cantautora de esta región. Y los paisajes de aquí son hermosos. He podido disfrutar muchísimo de ellos, de la gente, de las sonrisas. Sé que la música regional también funciona muy bien por Colombia, entonces eso vendrá también en mi próximo álbum, ver cómo a mi estilo logro adaptarme a este género que me gusta mucho. México y Colombia tienen muchísimas cosas en común y hay que aprovecharlas.

-¿Cómo se han dado las colaboraciones con Julián Turizo?

GUSI: Con él la primera sesión que tuvimos fue la de “Te robaré”, pero en esa misma semana hicimos otras dos canciones. El año pasado también hice una canción que escribí con él y he escrito canciones que vendrán también más adelante en el álbum. Es un artista muy completo que tiene muy claro las líneas melódicas, lo que yo he venido haciendo, porque creció en una ciudad que se llama Montería en el norte de nuestro país donde se escuchaba mucho nuestra música. Entonces me encanta tener esa sangre fresca y nueva dentro de mis composiciones. Autores como Julián le aportan muchísimo a mi carrera, entonces es bueno tenerlo como un colega que se va sumando a hacer música que nazca de nuestro país con talento colombiano.

-¿Qué te falta por hacer?

GUSI: Me faltan muchas cosas, muchos sueños por cumplir. Artistas por conocer y colaborar sería con muchos. Espero llegar a distintos destinos, que mi música me vaya poco a poco haciendo conocer lugares maravillosos. Por ejemplo, México es maravilloso y por eso estamos aquí.

-¿Con qué artistas te gustaría colaborar?

GUSI: Si nombro algunos artistas con los que me gustaría colaborar podrían ser de la vieja escuela Juan Luis Guerra, Luis Miguel, Rubén Blades, de la nueva banda me gustaría trabajar de México con Reik, con Carin León, con Nodal. En fin, hay mucha gente que ha sido parte de mi biblioteca musical y quiero compartir con ellos. En Colombia también hay muchos artistas con los que he podido compartir y colaborar, pero también hace falta unirnos un poco más. Me encantaría hacer una canción con Camilo, una canción con Yatra con quien trabajamos juntos en un proyecto en “La Voz Kids” en Colombia. Ya veremos qué pasa, la música va abriendo los caminos que son y espero que aquí en México se me abran las puertas para compartir con varios de los artistas de aquí que me encantan.

-¿Quién te ha inspirado en tu carrera?

GUSI: Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Carlos Vives que fortuna trabajo con él de la mano porque es el director de mi sello discográfico. Son artistas que siempre he hecho parte esencial de mi crecimiento como músico. Hay otro artista cubano que vive aquí en México, se llama Francisco Céspedes y que su música es genial. Otro artista que vivió muchos años acá fue Gianmarco, Amaury Gutiérrez. Me gustaría también tener una colaboración con Kany García. En fin, hay mucha gente con la que he podido trabajar, otra con la que todavía quiero hacer cosas y la vida me dará la oportunidad.

-¿Qué le puedes decir a las nuevas generaciones sobre la propuesta musical que traes con tu propuesta urbana?

GUSI: Lo que hago es música con el corazón, canciones que quiero que se queden con el tiempo, canciones con letra que quisiera yo que le dedicaran a mis hijas el día de mañana, que ellas también se sientan orgullosas de lo que escribe su papá; que mis fans puedan regalarle una canción a su esposa, a su esposo, a su novio, a su novia, que quieran conquistar un amor con mi música, que se sientan felices porque están bailando algo que les hace vibrar el corazón. Para mí todo ese tipo de situaciones y los mensajes que recibo a diario en redes sociales o cada vez que me conecto con gente en conciertos, todo eso es lo que me nutre a seguir con la misma misión que me propuse desde que inicié en esta carrera y es hacer música del corazón. Con el ejemplo que tuve con tanto artista que seguí, las mejores letras y la mejor música es la que realmente puedan seguir cantando después de 30 o 40 años en un concierto y llenando estadios. Ese deseo para mí es más que suficiente prueba para seguir por ese camino.

-¿Cómo puedes definir en una sola palabra tu género y tu música?

GUSI: Aunque no me guste mucho encasillarme me encantaría que fuera un género que se llamara Colombian Pop.

-¿Qué es lo que lo diferencia de los demás géneros?

GUSI: Un acordeón, una caja, una guacharaca que es una percusión nativa de la cumbia, de la champeta, de los porros, por supuesto los ballenatos nos diferencian de los demás. Cómo agarrar todo ese tipo de sonidos y volverlos pop, populares, de la gente, de lo que se escucha en las calles. Si yo quisiera ser folclórico hablaríamos de otro tipo de carrera; me quedo haciendo ballenato puro, me pondría al lado de un río acostado en una hamaca haciendo letras como las escribía nuestros antiguos juglares. Yo quiero que esa música trascienda y a raíz de eso, de escuchar mi música los lleva por un canal directito a un festival ballenato que se celebra cada año a final de abril, así como muchos mexicanos que se han ido enamorando. Cuando tú vas a un festival de estos está lleno de mexicanos, aviones parqueados con banderas mexicanas en el aeropuerto y eso me parece genial. Actualmente hay un festival ballenato en Monterrey y esa es una de las ramas de las que surge mi música, pero Colombia tiene muchísimos ritmos que quiero aprovechar y creo que de una sola voz pueden salir distintos géneros. No me quiero encasillar en solo hacer ballenato, solo hacer cumbia; aprovechar toda esa diversidad y aprovechar el talento que Dios me dio y que he trabajado para poder irme mezclando con distinta música, pero sí tener identidad. Eso es clave dentro de una canción, tener identidad.

-¿Nos puedes adelantar algo sobre tu nuevo álbum?

GUSI: Es un álbum que vengo preparando de hace tiempo. Se llama “Corazón Volao”, va a salir en el mes de octubre. En México es el primer país en el que me atrevo a hablar del nombre porque justo aquí fue que se me ocurrió la idea. Porque es una canción que venía creando en el avión y todo este universo de “Corazón Volado”. Se lo comenté a mi equipo y ya es una realidad. En el mes de julio sacaré ya las fechas de lo que va a ser mi gira a final de este año con esta canción “Corazón Volado”. Estén todos muy pendientes; canciones muy latinas, colombianas, con identidad, con letras de amor, de desamor, con unos invitados que serán sorpresa y ya sabrán de qué se trata más adelante.