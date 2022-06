Alejandra es la segunda expulsada de La Academia

TVNOTAS

Este domingo, ‘La Academia’ tuvo a la segunda eliminada del reality y según comentó Yahir, fue porque recibió el 1.5% de votos de los 4 millones y medio que se recibieron, por lo que Alejandra tuvo que abandonar el programa.

Alejandra fue la segunda expulsada:

El programa estuvo lleno de emociones y esta vez, Lolita protagonizó grandes momentos en sus críticas, como la ocasión en la que le pidió a Zunio que no llorara, o cuando criticó hasta a los bailarines.

Sin embargo, fue muy comentado también cuando Cortés se peleó con Horacio Villalobos al momento en el que dieron sus comentarios a Jacky, quien interpretó ‘Mala Fama’ de Danna Paola.

Horacio consideró que Jacky no aportó algo nuevo y le pidió que no imitara a Danna, la intérprete original, por lo que le solicitó encontrar su estilo.

Esto fue respondido por la académica, quien expresó que estaba confundida sobre el comentario, pues consideraba que así era su voz y no podía cambiarla.

Loluta Cortés interrumpió entonces diciendo que Horacio no hace más que pedir a los alumnos que ”encuentren su voz” y le comentó que no podría entender el concepto debido a que él no es cantante y hasta le solicitó que se callara, por lo que Horacio dijo, ”no me callo, no me calles”.