Festival de Coachella confirma sus fechas para 2023

MILENIO

Tras el éxito que fue el pasado Coachella 2022, la organización dio a conocer las fechas en las que se llevará a cabo el festival para la edición del próximo 2023.

A través de sus redes sociales, dieron a conocer un pequeño video con imágenes del festival con la leyenda “2023”, confirmando la edición del próximo año.

Pero en la descripción del video llegó lo más interesante, pues ya sabemos que se llevará a cabo los fines de semanas del 14 al 16 de abril y la semana siguiente, del 21 al 23 del mismo mes.

Además, dieron a conocer que el registro para acceder a la preventa de 2023 estará disponible a partir del viernes 17 a las 10 de la mañana, tiempo del Pacífico (mediodía, de la Ciudad de México) a través de su sitio web oficial.

Por medio del sitio dieron a conocer que la venta del próximo año estará disponible en exclusiva a través de AXS, plataforma de compra de entradas para eventos en Estados Unidos.

En cuanto al precio de los pases, dieron a conocer precios de 499 USD, 549 USD y 599 USD por las fases uno, dos y tres, respectivamente para la admisión general. La entrada general tendrá precios de 599 USD y 649 USD para la admisión general más transporte; y finalmente de mil 069 y mil 269 en niveles 1 y 2.

Aún sin confirmar, se espera que Coachella 2023 se lleva a cabo en su sede habitual, el Empire Polo Club en Indio, California.

Frank Ocean, primer confirmado a Coachella

Harry Styles, Billie Eilish y The Weeknd fueron los headliners de un Coachella 2022 que tuvo la participación de artistas mexicanos como Natanael Cano, Banda MS y Grupo Firme así como de personajes de la talla de Megan Thee Stallion, Doja Cat o Karol G.

Travis Scott y Rage Against the Machine habían sido los principales para el cartel de 2020, que finalmente fue cancelado por la pandemia de covid-19 y no se sabe si regresarán, así como Travis Scott, quien tampoco apareció tras la estamída en Astroworld.

Pero el que sí está confirmado es Frank Ocean, quien se había reportado que sería el primer confirmado para la edición de 2023, por lo que sus fans ya pueden ir pensando en ir comprando preventa.