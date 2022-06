López Zavala, de vicegobernador al más estrepitoso y vergonzoso derrumbe

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Fue en el nada lejano enero del 2019 cuando Javier López Zavala deliraba que –todavía- podría ser gobernador, luego del helicopterazo que mató a Martha Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y surgió la necesidad de que la entidad se sometiera a otro proceso electoral.

En aquel momento, zavalita volvió a levantar la mano por el PRI a la gubernatura, aunque, como era de esperarse, nadie le hizo el menor caso y su partido decidió postular a Alberto Jiménez Merino, que fracasó en las urnas, como le ha ocurrido al tricolor en Puebla desde el 2010, cuando el “Góber Precioso”, Mario Marín Torres, lo deshizo con imposiciones, exclusiones y su pésimo gobierno: Levanta la mano López Zavala para la gubernatura.

Antes, en febrero del 2017, quiso subirse a la ola lopezobradorista y utilizó su medio de comunicación, Intolerancia diario, para mandarle al actual presidente la señal de que estaba dispuesto a dejar al PRI y que veía con buenos ojos su candidatura al gobierno federal, aunque las huestes morenistas le cerraron el paso con un absoluto repudio: No tengo contrato vitalicio con el PRI, puntualiza López Zavala

Es que, como todo invento sexenal, López Zavala se desinfló en cuanto perdió la gubernatura, en 2010 y acabó la administración de su creador, Mario Marín Torres, quien no quiso dejar indefenso a su pupilo y, quizás como premio de compensación por haber perdido la gubernatura, le regaló su notaría al finalizar el gobierno: Manuel Bartlett, Melquiades Morales, Mario Marín, Rafael Moreno Valle, Tony Gali y las notarías…el sueño húmedo de cualquier político en desuso, 2da parte

MARIO MARÍN Y JAVIER LÓPEZ ZAVALA, JUNTOS EN EL PARAÍSO…Y EL INFIERNO

Hoy que Javier López Zavala se une al “Góber Precioso” como uno más de los políticos del sexenio 2004-2010 en la cárcel, resulta –quizá- poético que ambos coincidan en prisión, ya que también compartieron más de seis años de gloria, de exceso y paraíso, cuando Mario Marín Torres le creó, por voluntad propia, el cargo de vicegobernador de facto.

Luego del escándalo por el ataque a Lidia Cacho, Marín Torres se escondió de Puebla capital, se la pasó en fuga por todo el estado y designó a zavalita como su eventual sucesor. Incluso, aunque no ganó la elección y nunca rindió protesta al cargo, López Zavala sí fue gobernador de facto después de julio del 2009.

A mediados de esa fecha, el “Góber Precioso” desayunó con algunos de los columnistas políticos más influyentes de la época, para destapar a sus favoritos a sucederlo y al primero que postuló fue a Javier López Zavala, de quien dijo que “ha hecho muchas cosas importantes por Puebla”: Marín destapa a sus favoritos para la sucesión 2010

Después de ese destape, a nadie le quedó duda de que “zavalita” era “el bueno” y que tenía en la bolsa la candidatura del PRI al gobierno en el 2010, lo que desde luego sucedió, respaldado por unas supuestas encuestas de Intolerancia, Elías Aguilar y hasta el BEAP que lo ponían como una especie de “gobernador preelecto”, al que solamente le faltaba el “trámite” de la jornada electoral.

EL DERRUMBE

Como el de su mentor, Mario Marín Torres, el derrumbe de zavalita está siendo –hasta la fecha- estrepitoso y lento, lo que le vuelve más doloroso. El primer golpe lo recibió en el 2010, cuando Rafael Moreno Valle y sus múltiples alianzas, sobre todo con grupos priístas maltratados por el “Góber Precioso”, lo borraron de la gubernatura, pese a que López Zavala se había vendido como un presunto “gran operador”.

Tampoco logró ser candidato del PRI a senador en el 2012 ni a gobernador en 2016, 2018 y 2019, pese a que siempre –de manera invariable – levantó la mano, aunque claramente sus mejores tiempos, cuando los políticos e, incluso, algunas mujeres lo veían alto, rubio, musculoso, culto y carismático, ya habían pasado: Con resultados de la asamblea el PRI mantiene la unidad: López Zavala

Ni siquiera encontró cobijo en Morena, que sí abrió sus puertas a ex priístas igual o más cuestionables que el propio zavalita, como Manuel Bartlett Díaz, Ignacio Mier Velasco, Alfonso Durazo, Miguel Ángel Navarro Quintero y una lista interminable de tránsfugos del PRI-PAN-PRD que encallaron en la 4T: Descarta Morena negociar una candidatura con López Zavala

CON EL “GÓBER PRECIOSO” COMO COMPAÑERO DE GLORIA …Y DESGRACIAS

Pero lo peor estaba por venir para López Zavala en este 2022, ya que, a la muerte de su ex pareja, Cecilia Monzón, volvió a mencionarse su nombre, pero manera negativa con el pleito judicial entre ambos por la falta de pensión alimenticia que el ex candidato y ex secretario de Gobernación, al parecer, nunca quiso otorgarle: Las múltiples vidas de Cecilia Monzón

Y aunque la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado no han confirmado el motivo de la detención del otrora hombre más poderoso del estado, su captura lo pone en el momento más bajo y embarazoso de su vida pública y, si se confirman las acusaciones de presunta relación con el homicidio de Cecilia Monzón, enfrentará un rechazo generalizado mucho más firme que el que sufrió en las elecciones del 2010 por el gobierno de Puebla: Video desde Puebla: De la antesala de la gubernatura…a la cárcel acusado de homicidio: Javier López Zavala

Tal vez lo único que le consuele sea, irónicamente, la posibilidad de coincidir en prisión con quien le creó, formó y con el que compartieron poder, ambiciones, delirios, placeres y, ahora, quizás, hasta la cárcel, con el “Góber Precioso”, Mario Marín Torres: Mario Marín, el “Góber Precioso’, detenido en Acapulco por la FGR