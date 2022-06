Viva las Vengeance” es el 7º álbum de Panic! At The Disco

Por Mino D’Blanc

Panic! At The Disco anunció su séptimo álbum de estudio titulado “Viva las Vengeance” que saldrá el próximo 19 de agosto.

La canción homónima del mismo disco es su primer sencillo y ya está disponible dando comienzo a la nueva era de Panic! At The Disco.

El video fue dirigido por Brnendan Walter (“High Hopes”), colaborador frecuente de la banda. Dicho video ya también está disponible.

“Viva las Vengeance” muestra un proceso de cambio para Brendon Urie, líder y compositor, quien grabó todo en vivo en Los Ángeles junto con sus amigos y equipo de producción, Jake Sinclair y Mike Viola.

El cinematográfico viaje musical se trata de la delgada línea entre aprovechar la juventud, aprovechar el día y agotarse.

Las canciones dan una mirada introspectiva a su relación con su carrera de más de una década, incluyendo el crecer en las Vegas, el amor y la fama.

Brendon Urie comentó sobre “Viva Las Vengeance”: “es mirar en retrospectiva a quién era hace 17 años y a quién soy ahora con un cariño que no tenía antes. No me di cuenta de que estaba haciendo un álbum y la grabadora de cinta tenía algo que me mantuvo honesto”.

Panic! At The Disco también anunció su gira mundial “Viva Las Vengeance Tour” como artista estelar que comienza el 8 de septiembre en Austin, Texas.

Con esta gira marca el regreso a recintos icónicos como Madison Square Garden en Nueva York, Kia Forum en Los Ángeles, California, O2 en Londres, Inglaterra y más. Los invitados especiales incluyen a Marina y Jake Wesley Rogers con Beach Bunny uniéndose en fechas selectas en Norteamérica. $1 dólar de cada boleto vendido en Norteamérica y $1 Euro/$1 GBP en Europa y Reino Unido se destinarán a la Fundación de la banda Highest Hopes Foundation, un fondo que apoya a organizaciones que abogan por los derechos humanos de todas las personas y comunidades sujetas a discriminación o abuso por motivos de género, raza, religión, orientación sexual e identidad de género.

El álbum “Viva Las Vengeance” está conformado por las canciones: 1.- Viva Las Vengeance, 2.- Middle of a Breakup, 3.- Don’t Let The Light Go Out, 4.- Local God, 5.- Star Spangled Banger, 6.- Good Killed Rock and Roll, 7.- Say It Louder, 8.- Sugar Soaker, 9.- Something About Maggie, 10.- Sad Clown, 11.- All By Your Self y 12.- Do It To Death.