Vilma Palma e Vampiros regresa a CDMX a saldar una deuda con el público

MILENIO

Mario Gómez, vocalista de la mítica banda argentina Vilma Palma e Vampiros presentó detalles de su próximo regreso a Ciudad de México después de más de 20 años. La agrupación fue sumamente popular en México durante la época de los noventa y ahora vuelven con La pachanga Tour para recuperar a sus fans y saldar una deuda personal que tienen con el público mexicano.

¿Por qué demoramos tanto en regresar? Se han dado varios factores con la banda, malos manejos… Ahora queremos recuperar ese tiempo perdido sabiendo que con los tres primeros discos fuimos disco de oro y platino en México, en el 93 y 94. Justamente eso estaba viendo en el documental de los 30 años de La pachanga, en donde está también nuestra contribución en el festival de Acapulco”, explicó Mario Gómez en conferencia de prensa virtual.

A pesar de que no habían estado en la capital del país por más de dos décadas, Mario comparte que no se mantuvieron tan alejados de México. Sin embargo, considera que el concierto que se llevará a cabo el próximo 24 de junio en el Teatro Metropólitan será la oportunidad perfecta para ponerse al corriente con los fans y volver a conectar con ellos a través de su música.

“Queremos volver a Ciudad de México. Sí estuvimos en Ensenada, en Mexicali, en Tijuana y en Monterrey todos estos años, tocando con lleno total, pero nos falta Ciudad de México, que es una ciudad que a mí me encanta y vamos por eso, vamos por el reencuentro con toda la gente que seguro que nos conoce. Estamos esperando la fecha para ir y hacer lo que sabemos hacer: buena música, sonar bien y que la gente la pase bien”, señaló el músico.

Con La pachanga Tour, Vilma Palma e Vampiros buscará hacer bailar, cantar y gritar a los espectadores con la fuerza de algunos de sus temas más populares; “La pachanga”, “Bye Bye”, “Auto rojo”, “Voy a vos”, “Verano traidor”, “Un camino hasta vos” y “Mojada” son solo algunas de las canciones que conformarán el repertorio que la banda argentina preparó para México.

“Lo que más queremos es tocar. Sé que en Ciudad de México hay mucha gente que nos escucha, mucha gente que nos sigue por las redes sociales y tenemos una deuda pendiente con ellos. Yo estoy enojado de que no se pudo explorar más México. En todos los países nos está yendo y nos ha ido bárbaro y nos falta México, en donde vendimos un montón de discos y nos conocen. Ya vamos a ir”, declaró el vocalista.

“Lo que más queremos es tocar. Sé que en Ciudad de México hay mucha gente que nos escucha, mucha gente que nos sigue por las redes sociales y tenemos una deuda pendiente con ellos. Yo estoy enojado de que no se pudo explorar más México. En todos los países nos está yendo y nos ha ido bárbaro y nos falta México, en donde vendimos un montón de discos y nos conocen. Ya vamos a ir”, declaró el vocalista.

Por otro lado, Mario habló sobre el fenómeno de los nuevos fans y la comunión con sus seguidores más longevos; en todas las presentaciones que han tenido durante los últimos años Vilma Palma e Vampiros ha presenciado el cambio generacional en los asistentes. Las redes sociales han contribuido enormemente a que la banda argentina gane nuevos seguidores y que puedan conectar con su música, pero aseguran que su espectáculo en vivo es lo que más los convence.

“En este momento que estamos viviendo, que estamos tocando mucho, nos pasa que existe un extenso grupo generacional que nos sigue; si bien, nos siguen los de 50, 60, también hay muchos chicos de 20, 25, inclusive he visto mamás, papás e hijos viendo el show. Es algo increíble lo que pasa porque hay gente que cuando empezamos a tocar no había nacido, es un fenómeno raro lo que pasa con nosotros. No sé si son los padres, los amigos o los primos o por internet la gente nos va descubriendo, pero después la gente se enganchan mucho con el tema de los shows en vivo, cuando nos ven en vivo les gusta y se van contentos”, terminó Mario Gómez.

CLAVES

Además de Ciudad de México, Vilma Palma e Vampiros se estará presentando en la edición 2022 del Machaca Fest en Monterrey, Nuevo León, el cual se llevará a cabo el próximo 25 de junio, un día después de su concierto en el Teatro Metropólitan.