Se duplica la desaparición de personas en Amozoc y Tecamachalco en 2022

Por Roberto Desachy Severino

Seguramente sus respectivos presidentes municipales todavía ni se enteran, pero Mario De la Rosa e Ignacio Mier Bañuelos deberían estar preocupados, ya que en este 2022 se ha duplicado la desaparición de personas en Amozoc y Tecamachalco, de acuerdo a cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Incluso, en otras ciudades del llamado “triángulo rojo” – caracterizadas por su violencia, inseguridad y la más que demostrada actuación de la delincuencia organizada- los datos de personas no localizados se han mantenido con cierta estabilidad. Así, en Acatzingo, Atlixco e Izúcar no se ha dado un repunte en este índice posiblemente delictivo, ya que no toda la gente perdida sufrió algún ataque, sino que alguna simplemente se va sin avisarle a nadie.

Pero sobre todo en el caso de Amozoc es claro que sí existe un tema de desaparición de personas agravado este año, porque entre enero y marzo del 2022 se registraron 12 casos de personas no localizadas. Esta cifra superó en más del doble a los cinco del 2021 y los 7 del 2020.

No obstante, tampoco es nuevo que en esa ciudad se desvanezca una cantidad considerable de gente, porque entre enero y marzo del 2019 –al inicio de la gestión de presidente Mario de la Rosa- la FGE reportó un total de 15 desaparecidos.

SE TRIPLICAN LOS DESAPARECIDOS EN TECAMACHALCO

No es realmente noticioso señalar que Tecamachalco es uno de los municipios más peligrosos del estado, principalmente después de que los policías de la ciudad, encabezados por su exdirector, Alejandro Santizo, están acusados de asesinar a 3 agentes ministeriales en noviembre pasado: ¡Masacre en Tecamachalco!: Policías municipales habrían asesinado a 3 agentes ministeriales

Pero el edil Mier Bañuelos debería comenzar a preocuparse de otro fenómeno más: La desaparición de personas, que se le ha triplicado en este 2022, de acuerdo a datos oficiales de la fiscalía, que lleva un registro de 9 personas no localizadas en los primeros tres meses del año, cuando en 2021 esa cifra era de 4 casos.

Mientras en Amozoc la cantidad gente desaparecida se ha mantenido elevada en los años recientes, hasta hace poco tiempo en Tecamachalco casi no había este problema: En los primeros 3 meses del 2019 se reportó un individuo no encontrado, mientras que, en el mismo período, pero del 2020 se tuvo un registro de 3 y en el 2021 el número de desvanecidos llegó a 4.

En contraste, otras ciudades del “triángulo rojo” mantienen un número estable de denuncias por gente no encontrada. Atlixco tuvo 4 casos así en los primeros tres meses del 2019, un año después ese número se elevó a 6, en 2021 fue de 5 y, en este 2022, disminuyó a 4, a pesar de que es uno de los municipios más azotados por la delincuencia organizada y la incapacidad del ayuntamiento en dar seguridad a los ciudadanos: Bandas involucradas en la masacre de hoy llegaron hace 3 meses a Atlixco, indicó Ariadna Ayala/

AMOZOC Y TECAMACHALCO, PEORES QUE LOS OTROS MUNICIPIOS DEL TRIÁNGULO ROJO

Acatzingo tampoco se caracteriza por ser un municipio precisamente tranquilo o seguro, pero en los primeros tres meses del 2019 sumó 3 personas desaparecidas, mantuvo la misma cifra un año después y en el 2021 (entre enero y marzo) aparentemente no se perdió nadie, aunque en el 2022 ya lleva 4 querellas por gente no localizada: Hallan mujer con el tiro de gracia en Acatzingo

Izúcar de Matamoros también refleja esa aparente estabilidad en el rubro de personas desaparecidas. Entre enero y marzo del 2019 sumó seis casos de este tipo, un año más tarde la cifra fue de siete, en el 2021 volvió a bajar a seis y en el 2022 se elevó, aunque poco, porque llegó a 8 denuncias.

Hasta en otra de las ciudades del estado conocida por su inseguridad, delincuencia y mal gobierno municipal, como San Martín Texmelucan, parece no haber un problema social de gente no localizada, porque en 2019 sumó 11 situaciones de este tipo durante los primeros tres meses del año, en el 2020 hubo seis quejas, en el 2021 volvió a registrarse una reducción (4) y en este 2022 van 6 denuncias.