“Váyanse al carajo”… ¡Carajo!…que gusto de verte

Jesús Contreras Flores

Va de cuento. Una mujer totalmente desnuda, en un lugar de Europa, se sube a un taxi, conducido por un chino. El chofer la observa de arriba abajo y de abajo para arriba…La mujer inquieta le pregunta: nunca ha visto a una mujer desnuda…El taxista chino le responde: No te milo polque etés desnuda. Etoy pleocupado polque milo y milo y no veo donde tiene el dinelo pala pagalme…Moraleja: debes ser como los chinos. ¡Concéntrate en tus negocios y no en las distracciones!…

Esto caería como anillo al dedo (gulp) en estos momentos en que la sociedad toda, más los políticos, está enfrascada en el enfrentamiento al que el rudo de Palacio Nacional y su banda morenista, los ha puesto en su estrategia para distraer a sus rivales, reales e imaginarios, y seguir con su proyecto de ganar no solo la “madre de todas las batallas” en el 2024, sino para apoderarse de las pocas capillas que todavía tienen priístas, panistas, y del Movimiento Ciudadano en 8 entidades federativas.

Le cuento: Una noche cualquiera, en alguna ciudad de nuestro país, hay función de lucha libre. La Arena está abarrotada de frenético público en ring numerado, ring y balcones –algo así como conservadores, clase media y pueblo, según dijera ya saben quién-…Desde la primera lucha empieza la batalla, no solo sobre el ring; también se da entre el público y los gladiadores mediante señas, gritos hirientes, ajos y cebollas y ofensas más que mañaneras. Recordatorios familiares y en momentos desde las galerías lanzan vasos con líquidos -¿cervezas o refrescos?…chi lo sa- Sí es la primera ocasión que acude al espectáculo de la lucha libre, es indudable que su diversión será el “enfrentamiento” entre el público y los combatientes “rudos”, que ponen todo su empeño para exacerbar a “defensores, simpatizantes, los “limpios” que reciben cada “felpa” que…

Y así estamos millones en México. Atentos al entretenimiento que cada mañana nos preparan desde el centro de poder, distracción que inmediatamente llena todos los medios de comunicación, donde pasa a segundo término, lo que realmente afecta a la población: inseguridad, salud, educación, inflación, empleo, etc, etc…En este país existen muchos riesgos, además de los mencionados; asuntos políticos, sociales, alimentarios…pero la información cotidiana nos lleva a los dichos, díceres que salen del centro, y también nos llevan a Venezuela, Nicaragua, Cuba, Estados Unidos, España. Y las principales corcholatas del gran empresario, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López , al igual que el morenista, Ricardo Monreal –alguien dijo que todos tienen derecho a buscar la candidatura presidencial- acuden a Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes, Durango y Quintana Roo, dizque en apoyo a los abanderados guindas en las elecciones a gobernador en esas entidades que habrá el próximo 6 de junio, pero las cuadrillas morenistas lanzan el grito acordado por sus coordinadores “presidente…”presidente”…o sea, todos, el presidente, sus presidenciales, y más, están en permanente campaña. La administración pública, bien gracias. Mientras Adán Augusto López Hernández, no suda calenturas ajenas; Claudia Sheinbaum Pardo, es la consentida; Marcelo Ebrard Casaubón; ya fue clasificado por sus enemigos “eres neoliberal” y Monreal tiene derecho a ir por la candidatura…Pero como dice Pepe Segarra -al término del programa “Espacio Deportivo” de la tarde que se transmite en la emisora 88.9 del Grupo Acir que conduce con Alex Cervantes y Edson Zúñiga y donde se habla de todo menos, o poco, de deportes: Segarra despide el programa así: “Váyanse al carajo”…

Es vital que la sociedad y los dirigentes y políticos de oposición dejen las distracciones, el chismorreo, el cuento del día que dan por las mañanas, y corrijan el camino hacia el cambio que requiere México y los mexicanos. Hay que poner oídos sordos a la palabrería, a los discursos huecos, a los ofrecimientos llenos de mentiras y pasar a los hechos. Primero en exigir solución en los problemas que afrontan, evitar que siga avanzando la división de los mexicanos, buenos y malos y segundo: impulsar la unidad de los aspirantes a las gubernaturas en los 6 estados donde habrá proceso electoral y llevarlos al triunfo…Y este 6 de junio parafraseando a Pepe Segarra exclamar: ¡Carajo!…que gusto de verte…tan…tan…

Desde fines de la semana pasada Puebla es noticia nacional: por el lamentable asesinato de la activista Cecilia Monzón Pérez y el caso de la detención del comunicador Arturo Rueda, Director del periódico Cambio. El asunto de la licenciada y política y defensora de los derechos humanos fue condenada por representantes de todos los sectores sociales y esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era un tema muy doloroso “estamos atendiendo el problema grave, porque fue un ajusticiamiento”…envió “un abrazo a sus familiares”.

Ambos asuntos tienen muchas aristas, los abordaremos en la próxima entrega pues todo parece indicar que la jugada para el 24 sufrirá importantes cambios ya que se involucra al diputado federal y pastor de los morenistas en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco al senador Alejandro Armenta Mier, también morenista, así como al diputado local, priísta, Jorge Estefan Chidiac…uff Pacx…a propósito del PRI, ya emitió la convocatoria para los próximos presidentes y secretarios de sus Comités en los 217 Municipios…Atlas o Pachuca…qué juegos!…una vez más el América se quedó en la antesala…Hasta la próxima…D.M.