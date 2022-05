El hijo de Cecilia Monzón recibe protección, aseguró Higuera Bernal

Versión estenográfica de la entrevista al fiscal Gilberto Higuera Bernal

Reportero: El presidente de la república Andrés Manuel esta mañana declaró que fue un ajusticiamiento el crimen en contra de la abogada Cecilia Monzón ¿usted qué información tiene, saber si coincide con esta información que releva la federación?

GHB: Bueno como se informó por parte del señor presidente y del subsecretario de Seguridad Ciudadana desde que ocurrió ese muy lamentable suceso hemos estado en coordinación, nos han ofrecido todo su apoyo, todo su respaldo, como ha ocurrido siempre.

Yo lo que puedo compartirles ahora son dos elementos básicamente, uno, en efecto sabemos lo que ocurrió, tenemos imágenes de lo ocurrido y sabemos que fue una agresión directa, que dos personas a bordo de una motocicleta, la que viaja en la parte posterior disparó alcanzaron a la unidad y le dispararon, fue una agresión directa. Es un hecho que estamos investigando desde que ocurrió y estoy seguro que lo vamos a esclarecer muy pronto, tenemos básicamente elementos que nos permiten visualizar una agresión concertada, vamos a esclarecerlo y lo segundo que quiero compartirles es que en la Fiscalía este caso lo estamos atendiendo con mayores elementos de los que hemos aplicado en otras ocasiones, porque no es usual que este tipo de hechos ocurran en Puebla, una agresión de este tipo la hemos visto en otros lugares pero no en Puebla y no vamos a permitir que quede impune, lo vamos a esclarecer y vamos a proceder legalmente contra quien haya participado en la comisión del mismo. No vamos a dejar que ningún hecho contra las mujeres y contra ninguna poblana o poblana quede impune.

Reportero: Señor fiscal también el gobernador mencionaba que van a dar con el paradero no solo de los responsables de este crimen si no también con el autor intelectual de este crimen, ¿me gustaría saber si ustedes desde la Fiscalía ya investigan a los presuntos responsables? GHB:

Investigamos a los autores materiales, estamos ya tratando de identificarlos pero por supuesto los autores intelectuales que llegara a haber igualmente vamos a proceder con el mismo rigor.

Pregunta: Se hablaba de que el teléfono de la víctima lo habían robado, no sé que información tenga de esto.

GHB: No, no es así, el hecho ocurrió y tenemos videos desde antes y después de ocurrido el hecho, el teléfono de la víctima lo tenemos nosotros, el lugar fue protegido por la policía municipal y nosotros lo recogimos y tenemos su

vehículo y sus pertenencias.

Pregunta: Se pedía también la protección para el hijo de la víctima ¿qué es lo que se hará en estos casos?

GHB: Siempre lo proporcionamos, son medidas de protección que brindamos así que está en curso.

Pregunta: La propia Cecilia había señalado antes de los hechos que ella mantenía una denuncia en la Fiscalía General por falsificación de su firma en un proceso electoral, ella acusaba que ese proceso se había congelado, ¿a qué se debía este caso?

GHB: No, la licenciada Cecilia Monzón era una abogada muy activa en términos de litigio y existen una importante cantidad de casos en los que intervenía ya como denunciante, ya como denunciada, incluso como defensora y asesora jurídica de mujeres que eran víctimas sobre todo de violencia familiar, pero estamos analizando todo el contexto, todos los casos y vamos a llegar a los responsables.

Pregunta: ¿Cómo es el proceso de protección para personas que lo han demandado, que lo piden?

GHB: Se brinda protección física a través de las llamadas medidas de protección sin orden judicial, nosotros diariamente otorgamos entre 100 y 200 medidas de protección y además de las que puede otorgar la autoridad judicial y en esos casos se comprenden diversas medidas incluyendo la protección policial, que en este caso la brindamos.

Pregunta: ¿Cuál es el proceso para que las personas puedan tener estas medidas de protección, se mencionaba que luego se tardan, que no son concedidas?

GHB: No, no, las medidas de protección son por resolución ministerial cuando son sin autorización judicial las que prevé el código nacional de procedimientos penales, hay otras que solamente la autoridad judicial las puede otorgar, nosotros lo hacemos invariablemente insisto en decenas de casos diariamente.