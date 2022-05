La Banda Sinfónica de la UDLAP deleita al público con selección musical internacional

Staff/RG

Cholula, Puebla, a 20 de mayo de 2022.- Se llevó a cabo la Gala de la Banda Sinfónica de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), un concierto que contó con la participación de invitados especiales y una selección de 10 piezas de compositores como Gustav Holst, Johan de Meij, Óscar Navarro, Franco Cesarini, Otto Schwarz y Arturo Márquez, entre otros.

Los músicos de la Banda Sinfónica, todos estudiantes de diversas Licenciaturas de la Universidad de las Américas Puebla, se dieron cita en el Auditorio Guillermo y Sofia Jenkins de la UDLAP para interpretar un concierto de diez canciones, con el cual demostraron la riqueza y calidad del repertorio musical que se ha creado para el movimiento de bandas sinfónicas del mundo. Como primera pieza y bajo la batuta del director huésped Marco Antonio Nava Morales, orgulloso egresado de la UDLAP, se interpretó Paconchita del compositor español Óscar Navarro, un gran representante de este movimiento musical.

Cabe la pena resaltar que la banda sinfónica está compuesta por un conjunto de músicos apoyados de instrumentos como clarinetes, piccolo, flautas, oboe, saxofones alto, tenor y barítono, corno francés, trompetas, trombones, barítono, tuba, percusiones y piano. Esta gala contó con un repertorio compuesto por piezas como: Las Brujas del Sabbath (de la ópera de Le Villi de Puccini) con arreglo del compositor Johan the Meij; Pacific Dreams la cual fue dirigida por el Dr. Luis Arturo García de la Rosa jefe de Cursos, Encuentros y Festivales de la UDLAP; también se tocó la suite Militar No. 2 de Gustav Holst primer compositor que llevó a salas de concierto música para este tipo de agrupaciones y una pieza de Franco Cesarini titulada The White thrill.

Posteriormente, la banda deleitó al público con La vuelta al mundo en 80 días de Otto M. Schwarz, pieza que particularmente para el director huésped de la orquesta es muy especial, ya que hace cuatro años fue la encargada de darle forma a su concierto de titulación de la licenciatura: “la vuelta al mundo con la Banda Sinfónica de la UDLAP”. To my country, fue parte también del programa y su interpretación estuvo llena de entusiasmo ya que se trata de una pieza que fue un regalo especial para la UDLAP de parte del compositor Johan de Meij, quien ha estado como director invitado en los Encuentros de Banda Sinfónica de la UDLAP.

Por su parte, Alex García Pérez estudiante de sexto semestre de Música, tuvo la oportunidad de dirigir a la Banda Sinfónica de la UDLAP durante la interpretación de un poema sinfónico titulado Coliseum del compositor español Hugo Chinesca. El concierto concluyó con dos piezas: Lord Tullamore, de Carl Wittrock un compositor proveniente de Países Bajos, un país referente en el mundo de las bandas sinfónicas; y finalmente, el programa cerró con Conga de Fuego del compositor mexicano Arturo Márquez, una pieza escrita originalmente para orquesta sinfónica, basada en la tradición mexica de la ceremonia del fuego nuevo.

Hace 7 años comenzó el proyecto de Banda Sinfónica de la UDLAP, el cual continúa gracias al compromiso de egresados y estudiantes, así como de la dirección general de Difusión Cultural y el entusiasmo de músicos y directores como Marco Antonio Nava Morales, quien dijo “estoy muy agradecido por la oportunidad de tener un agrupamiento que me permitió aprender a dirigir”. Bajo esa línea y buscando hacer comunidad entre instituciones, este concierto contó la participación de invitados especiales, como los egresados de la UDLAP María Fernanda Trujillo Hernández y Pedro Guillermo Romero Contreras, seis invitados de nivel bachillerato provenientes de Centro “Profr. Gregorio de Gante”, así como un integrante de la Banda de Música de la VI Región Militar.