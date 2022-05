Asociaciones de médicos condenan que AMLO contrate a doctores cubanos

RDS/STAFF

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

A la opinión pública,

A la comunidad médica de México

Al igual que nos manifestamos el 13 de junio del 2020 por el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 24-04-2020, en el artículo 3°; los Colegios, Asociaciones y Federaciones de médicos especialistas abajo firmantes, decidimos manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica protesta, ante el anuncio de parte del gobierno federal de la contratación nuevamente de médicos de otro país por una supuesta falta de los mismos, lo que consideramos una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México.

En nuestro país si hay médicos con capacidad avalada por las Universidades de la República Mexicana, formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población, algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema. Debido a esto consideramos que de manera injusta se les ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo también la capacidad académica de nuestras Universidades.

Junto con el gobierno todo los profesionales de la salud trabajamos y trabajaremos en la atención de los pacientes afectados por el COVID-19 arriesgando incluso nuestras vidas y la de nuestras familias, en muchas ocasiones inclusive comprando nosotros mismos los equipos de protección personal. Por esto, resulta un agravio para el gremio médico mexicano toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas.

Su intervención no ha representado beneficio para la atención de nuestra población y si es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país.

En la pandemia vimos que pudimos unir esfuerzos, por lo que estamos seguros de que los mexicanos apoyados por médicos, enfermeras y todo el personal de salud del país, seguiremos saliendo adelante como nación.

Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México Dr. Julio César Mijangos Méndez Dr. Rubén A. Gómez Mendoza

Presidente del Colegio Mexicano Presidente del Colegio de de Medicina Crítica Medicina Interna de México

Dr. Enrique Hernández Cortez

Director ejecutivo de la Federación Presidente de la Federación Mexicana

Mexicana de Colegios de Especialistas de Colegios de Anestesiología en Cirugía General

Dr. Jesús Javier Vázquez Cortés Dr. Luis Daniel Sánchez Arreola

Presidente de la Sociedad Mexicana de Presidente de la Sociedad Mexicana Neumología y Cirugía de Tórax de Medicina de Emergencias

Dr.. Jesús Gerardo Guajardo Treviño Dr. Javier Gomezpedroso Rea

Presidente de la Confederación Presidente de Federación Mexicana de

Nacional de Pediatría de México Colegios de Obstetricia y Ginecología

Dr. Gad Gamed Zavala Cruz Dr. Jesús Felipe González Roldán