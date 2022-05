Gana BUAP cuatro de los ocho premios en el medio maratón de ajedrez

Arlette Hernández

Con la participación de 150 ajedrecistas se llevó a cabo esta jornada el sábado 30 de abril

Con ocho premiaciones: cinco especiales y tres primeros lugares, de los cuales cinco correspondieron a estudiantes y a un egresado de la BUAP, concluyó el medio maratón de ajedrez convocado por esta Casa de Estudios, en el cual participaron 150 ajedrecistas.

En esta jornada realizada el sábado 30 de abril, la Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, deseó éxito a los participantes, a quienes animó y agradeció su presencia en esta competencia, organizada por la Dirección del Deporte y Cultura Física (DIDECUFI) de la institución.

Los estudiantes de la Máxima Casa de Estudios en Puebla obtuvieron el primero y tercer lugar, y entre los premios especiales el Mejor sub 1700 puntos y Mejor no clasificado, un total de cuatro de ocho premios. El segundo lugar lo ganó un estudiante de la Preparatoria Instituto María Montessori. Los restantes especiales correspondieron al Instituto Tecnológico del Estado de Puebla, Mejor femenil; y dos para público general: un egresado de la BUAP, Mejor sub 1500 puntos; y Mejor senior mayor de 50 años.

Realizado en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria, la jornada transcurrió de 8:00 a 20:00 horas. A esta acudieron también el titular de la DIDECUFI, Miguel López Serrano, y el entrenador de ajedrez de la BUAP y organizador de la competencia, Rafael Espinosa. Tras 12 horas de juego, los competidores se mostraron satisfechos y felices con sus logros.