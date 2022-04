Video desde Puebla: Eduardo Rivera descarta pacto con Claudia en la aprobación de sus cuentas públicas

María Arévalo

El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez rechazó que aprobar la cuenta pública de los últimos meses de la ex alcaldesa Claudia Rivera sea un acuerdo, por lo contrario, señaló que eso no impide que siga el proceso de investigación de las más de 2 mil observaciones que entregó a la Auditoría Superior de Estado (ASE) y advirtió que no será “tapadera de nadie”.

En entrevista, argumentó que no se deben confundir las cosas y que se aprobaron los últimos lapsos de la administración pasada, porque también incluían los dos meses y medio de del actual ayuntamiento.

Ante esto, explicó que esto no impide que se siga con el proceso de investigación, por ello la actual administración comenzó con 200 inicios de procedimientos, se llamará a 45 ex funcionarios para que aclaren las observaciones, aunque no revelará nombres y áreas para no entorpecer el proceso de investigación.