Cristiano Ronaldo, bajo investigación policial, tras agresión a joven fan

La policía británica abrió una investigación sobre el incidente que protagonizó Cristiano Ronaldo este domingo 10 de abril tras la derrota del Manchester United ante el Everton, cuando le arrebató el teléfono a uno de los jóvenes espectadores que trató de tomarle una fotografía mientras iba camino del vestuario.

Al futbolista no le hizo ninguna gracia que le pusiera el teléfono delante de la cara sin previo y se lo arrancó de las manos para acto seguido tirarlo al suelo antes de seguir su camino. Ahora las autoridades están revisando los videos de las cámaras de seguridad del estadio para determinar si se produjo algún delito tras recibir información que apuntaba a que ‘un niño había sido agredido por uno de los miembros del equipo visitante cuando abandonaban el campo’.

Cristiano se disculpó públicamente por su reacción a través de Instagram admitiendo que no había ofrecido un ‘buen ejemplo’ y extendió una invitación al joven en cuestión para que acudiera a un partido en el Old Trafford como muestra de ‘deportividad y juego limpio’.

@MerseyPolice can confirm that they’re carrying out an investigating following an incident at the #EVEMAN match at Goodison involving a @ManUtd player as they were walking off the pitch and will be speaking to all parties involved.

— MerPol Everton FC (@MerPolEFC) April 10, 2022