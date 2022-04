Prólogo del libro “Historias de un alma vieja”

Por Carlos Javier Jarquín

La vida es un tesoro exquisito e invaluable, un tesoro copioso de inexplicables e incontables misterios, pero son tales misterios los que hacen que este viaje por el mundo sea único y especial. Todos los seres humanos tenemos historias que nunca compartimos con alguien o, de pronto, tenemos opiniones sobre múltiples temas, las cuales nunca expresamos públicamente; sin embargo, puede que esas mismas historias u opiniones las pudiéramos decir en voz alta frente a un espejo o escribirlas, todo con el objetivo principal de desahogarnos. En ciertas ocasiones, vivimos circunstancias en las que no existen palabras para describirse y es entonces cuando surgen interrogantes que no tienen respuestas, por ejemplo: «¿Cómo es posible que existan seres humanos tan perversos?» O, «¿Por qué a veces las personas que más amamos nos traicionan?» Incluso, «¿Cómo sería mi vida si hubiese nacido en otra época del pasado o futuro?»

A finales de noviembre del año 2021, tuve el honor de leer un poemario de formidable contenido, que aborda temas de gran interés y que, además, el lector tiene la libertad de agregarle el título que deseé (si así quisiera) a cada texto, este libro se titula: “Historias de un alma vieja”. La obra en cuestión, es de la autoría de la poeta, columnista internacional y prolífica escritora española María Beatriz Muñoz Ruiz; en este libro, ella plasma historias ficticias narradas en versos sobre distintos temas, entre los que sobresalen la existencia, el amor y sus manifestaciones, poder, empoderamiento femenino, añoranza, recuerdo, dolor, soledad, silencio, sueño, tiempo y misterios. En estas páginas podemos dar cuenta de la mujer que vive su vida sin paradigmas y que, a través de sus composiciones poéticas, se desahoga plenamente, expresando con firmeza y claridad lo que piensa de su lugar en el mundo.

En las siguientes líneas, María Beatriz habla de que nunca debemos rendirnos por lo que deseamos alcanzar y que en ningún momento de nuestro valioso tiempo debemos darle espacio en nuestra mente a quienes se burlan de nuestras metas:

… “volaré con mis alas negras

sobre los que no creyeron

que en la oscuridad pudiera navegar

y llegar a buen puerto.

Volaré por encima de sus cabezas,

de todos los que se alegraban

de mi desgraciada existencia”.

Entre el ramillete de estos poemas, he hallado uno que me ha dejado asombrado y que cualquiera que lea el libro podrá pensar que los siguientes versos citados fueron escritos después del 24 de febrero del año en curso, quizá inspirado en el conflicto bélico que Rusia ha provocado en suelo ucraniano, después de ver la preocupante situación que viven los valientes hombres y mujeres de Ucrania; estos versos hacen una perfecta descripción, especialmente de las valerosas mujeres que han salido a las calles a defender a su nación de los inhumanos invasores. Aquí comparto estos visionarios versos:

“Aquí estoy,

preparada para la guerra,

preparada para defender lo mío,

para soportar el invierno frío

y hundir mis botas

en la profunda nieve

bañada con la sangre

de mis enemigos.

No me detendré,

tus balas no son nada

comparadas con la fuerza

que me da el placer de la venganza

para ganar en esta sangrienta batalla…”.

Este libro nos muestra muchos sentimientos ocultos, sentimientos que todos, como seres humanos, tenemos en común, pero, al mismo tiempo, no todos tenemos la fuerza y valentía suficiente para gritar libremente a la sociedad, especialmente si aquello no nos parece bien. Hay ocasiones en las que, por ese silencio colectivo, la mayoría de las personas tienden a vivir una vida guiada por el lamento y absoluta desdicha. Cuando una persona de nobles sentimientos se da el tiempo para meditar sobre la hermosura de permanecer en esta efímera vida, descubre que lo ideal a cada instante por hacer, mientras se aferre a vivir, es aportar sonrisas e ilimitada felicidad y no causar desgracia en las vidas de personas inocentes. Los siguientes versos son extraídos de uno los últimos poemas que contiene esta obra, después de leerlos me han recordado a algunos líderes políticos que actualmente provocan el caos y el desprecio global:

“Nos creemos superiores,

valientes conquistadores,

usurpadores y destructores,

pero cuando la naturaleza habla,

los demás escuchan y callan,

porque no sabemos vivir

sin nuestra arrogancia (…).

… somos crueles

e ignorantes de lo pequeños

que nos hacemos

cuando el planeta brama”.

Apreciable lector, a tus manos ha llegado un libro que nos invita a sentir la vida con menos apariencias, a sobrellevar la vida sin arrogancia, sin envidia, sin rencor; nos insta a vivir con amor, humildad, gratitud y, sobre todo, con auténtico humanismo. Esta invitación queda abierta al público universal para el goce y deleite pleno de cada segundo de respiración, en este mágico mundo terrenal. Estas historias reflejadas en verso te harán viajar al pasado, presente y futuro, seguro aportarán en tu vida cotidiana un torbellino de meditación para el resto de tu existencia.

San José de Costa Rica, 02 de marzo del 2022.

Sobre el prologuista:

Carlos Javier Jarquín (Nicaragua, 1990) es escritor, poeta, columnista, gestor y promotor cultural internacional, radicado en Costa Rica. Sus artículos se publican en diversos periódicos y revistas del mundo, tanto de forma digital como impresa. Jarquín, es coordinador general de la Antología del Bicentenario de Centroamérica (Ayame Editorial, México, Septiembre 2021).

Nota:

A través de estas líneas expreso mi infinito agradecimiento al escritor y poeta guatemalteco Rodrigo Villalobos Fajardo por la corrección y edición de este prólogo. Mi eterna gratitud para los poetas y traductores que gentilmente han colaborado en traducir este prólogo a otros idiomas: traducido del español al inglés por Daniel Tejeda Palafox (México), del español al italiano por Elisa Mascia (Italia), del español al griego por Irene Doura-Kavadia (Grecia), del inglés al chino mandarín por Zhuang Sheng (China), del inglés al albanés por Marjeta Shatro Rrapaj (Albania), del inglés al coreano y japonés por Sungrye Han, (Corea del Sur), del inglés al serbio por Valentina Novković, del español al indonesio por Rini Valentina (Indonesia), del inglés al ruso y uzbeko por Khasiyat Rustamova (Uzbekistán), del español al árabe por la poetisa y traductora libanesa Taghrid Bou Merhi, del inglés al Neerlandés por la escritora, poeta y traductora holandesa Hannie Rouweler y también fue traducido del español al rumano por un poeta de Rumanía que sugirió que no se mencionara su nombre.